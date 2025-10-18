Ningbo turniiri võitja selgitavad Rõbakina ja Aleksandrova

Kasahstani esindav Rõbakina oli esimeses poolfinaalis üle itaallannast Jasmine Paolinist (WTA 8.) 6:3, 6:2. Rõbakina murdis esimeses setis korra ja teises kaks korda vastase pallingu. Paolinil oli samuti tervelt seitse murdevõimalust, aga jättis need kõik kasutamata.

Finaalis läheb Rõbakina vastamisi Aleksandrovaga, kes oli teises poolfinaalis üle Diana Šnaiderist (WTA 19.) 6:3, 6:4. Kuuenda matšpalli realiseerinud Aleksandrova kasutas seitsmest murdevõimalusest neli ära.

Rõbakina ja Aleksandrova mängivad finaali pühapäeval. Viimati olid nad vastamisi mullu jaanuaris Adelaide'is ja siis jäi kahes setis peale Aleksandrova, kes ongi omavahelistes mängudes kolm-üks peal.

Ningbo turniirile kõrgeima paigutusega saanud Mirra Andrejeva turniir katkes juba teises ringis, kus ta kaotas ootamatult turniirile erikutsega saanud hiinlannale Zhu Linile 6:4, 3:6, 2:6.

Mullu sama turniiri võitnud Darja Kasatkina sõnas paar nädalat tagasi, et tõmbab läbipõlemise tõttu hooajale juba praegu joone alla.