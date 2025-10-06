Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

Venemaal sündinud, aga viimastel aastatel võõrsil elanud ja tänavu Austraalia lipu alla kolinud Kasatkina ei ole hooaja jooksul suutnud oma mängurütmi leida – kui mullu mängis ta kuues WTA turniiri finaalis, siis sel hooajal ei ole ta kordagi finaali jõudnud ning tema võitude-kaotuste saldo on 19-21. Kahel viimasel turniiril Koreas ja Hiinas piirdus ta avaringiga.

Sportlase enda sõnul on selle põhjusteks kodakondsuse vahetamine ja tihe võistlusgraafik, millega on kaasnenud emotsionaalne pingeseisund. "Ma ei ole end juba pikka aega hästi tundnud ja tõtt-öelda näitavad seda ka minu tulemused. Olen jõudnud murdepunkti ja kahjuks ma ei ole ainus. Kui see teeb minust nõrga inimese, siis olgu nii – olen nõrk. Aga ma tean, et suudan muutuda tugevamaks, kui võtan aja maha ja taastun," kirjutas Kasatkina esmaspäeval ühismeedias avaldatud teates.

"Vajan pausi sellest monotoonsest rutiinist – kohvrite pakkimine, võistlustulemused, väline surve, samad näod ja kõik muu, mis selle spordialaga kaasas käivad. Võistlusgraafik on liiga kurnav ning olen emotsionaalselt kokkuvarimise äärel. Kui sellele kõigele lisada juurde fakt, et ma ei ole oma isa neli aastat näinud, siis on seda kõike minu jaoks liiga palju. Igal asjal on oma piir," lisas ta.

Viimaste nädalate jooksul on veel mitu tippmängijat oma hooaja varakult lõpetanud, näiteks Ukraina esinumber Elina Svitolina (WTA 13.) ja Hispaania esireket Paula Badosa (WTA 27.). Mõlemad tõid põhjusena välja vaimse kurnatuse.

Alles eelmisel nädalal kritiseeris maailma teine reket Iga Swiatek teravalt võistluskalendrit, nimetades tippmängijatele seatud ootusi "hullumeelseteks".

"Kõiki turniire lihtsalt ei ole võimalik graafikusse mahutada. Võib-olla pean mõnest turniirist loobuma, isegi kui need on kohustuslikud. Tennisistidena peame olema targad ja mitte liigselt reeglitest hoolima, vaid mõtlema sellele, mis on meie tervise jaoks parim," rääkis Swiatek.

"Ma ei tea, milline näeb välja minu karjäär paari aasta pärast. Praegu, kui olen otsustanud osaleda kõikidel kohustuslikel turniiridel, saan hoolitseda ainult oma keha ja tervise eest. Aasia turnee on hooaja kõige raskem osa, sest hooaeg hakkab vaikselt lõppema, aga tuleb siiski kõvasti pingutada. Vigastusi on meeletult palju ning see on otseselt seotud liiga pika ja intensiivse hooajaga."