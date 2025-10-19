Võit Hiinas viis Rõbakina sammu võrra lähemale aastalõputurniirile

Rõbakina võitis avasetis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest, aga ei suutnud kumbagi murdepalli ära kasutada ning kaotas ise oma servi. Teises ja kolmandas setis võitis maailma üheksas reket aga üheksa geimi järjest ning kogu mängu kahe tunniga.

Rõbakinale on see karjääri kümnendaks WTA tiitliks ning tänavu teiseks, mõlemad on tulnud keskmise kategooria turniiril. Rõbakina on võitnud oma kolm viimast finaalmatši.

Võiduga jõudis Kasahstani tennisist ühe sammu lähemale WTA finaalturniirile Riyadhis: selleks peab ta uuel nädalal toimuval Tokyo turniiril jõudma vähemalt poolfinaali, et minna jooksvas tabelis Mirra Andrejevast mööda. Vastasel juhul reisib ta Saudi Araabiasse varumängijana.