Sinner ja Fritz jõudsid Saudi Araabia rahaturniiril poolfinaali

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Saudi Araabias toimuval Six Kings Slami nime kandval näidisturniiril, kus mängus väga suured rahad, olid avapäeval võidukad maailma teine reket Jannik Sinner ja edetabeli neljas number Taylor Fritz.

Turniiril osalevad kuus maailma tippmängijat, kellest kaks – maailma esireket Carlos Alcaraz ja 24-kordne slämmivõitja Novak Djokovic – pääsesid otse poolfinaali, ülejäänud neli alustasid veerandfinaalist.

Avamängus oli Fritz 6:3, 6:4 parem Saksamaa esinumbrist Alexander Zverevist (ATP 3.), seejuures oli see Fritzile koguni seitsmes järjestikune võit Zverevi üle.

Poolfinaalis läheb Fritz vastamisi Alcaraziga.

Sinner sai enda poolfinaalis kindlalt 6:2, 6:3 jagu kreeklasest Stefanos Tsitsipasest (ATP 24.) ja kohtub poolfinaalis Djokoviciga.

Six Kings Slam ehk kuue kuninga slämmiturniir toimub teist korda, mullu alistas Sinnar finaalis kolmes setis Alcarazi. Iga turniiril osaleja teenib automaatselt 1,5 miljonit dollarit, lisaks saab võitja 4,5 miljonit ehk teenib kokku kuus miljonit dollarit.

Toimetaja: Maarja Värv

