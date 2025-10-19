Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

Sinner murdis avaseti esimeses ja viiendas geimis, mõlemal puhul lubas ta hispaanlasel oma servil võita ühe punkti. Teises setis raiskas Sinner seisul 2:2 viis murdepalli, aga murdis siis seitsmendas geimis ja võitis kogu kohtumise tunni ja 13 minutiga.

Itaallane võitis oma esimeselt servilt 81 protsenti punktidest hispaanlase 61 vastu ning ei pidanud kohtumise jooksul seisma silmitsi ühegi murdepalliga. "Tahaksin igal turniiril niimoodi mängida. Kohtusime sel aastal mitu korda ja kaotasin Carlosele ka mitu korda. On suur au temaga väljakut jagada; on hea, et oleme suured rivaalid, aga ka suured sõbrad," rääkis Sinner.

Võiduga teenis 24-aastane Sinner kokku kuus miljonit dollarit, auhinnarahast 4,5 miljonit tuli võidu ning 1,5 miljonit turniiril osalemise eest.

Saudi Araabia on aastaid tegelenud niinimetatud spordipesuga ehk sellega, et erinevate inimõiguste rikkumises süüdistatud riik üritab rahvusvaheliselt oma mainet parandada sporti meeletute summade pumpamisega. Kolm päeva kestnud vastuolulisel näidisturniiril osalesid kuus maailma tippmängijat.