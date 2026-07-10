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Sinner ei andnud poolfinaalis Djokovicile suurt võimalust

Tennis
Jannik Sinner ja Novak Djokovic
Jannik Sinner ja Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Mullu Wimbledoni slämmiturniiril võidutsenud Jannik Sinner saab võimaluse oma saavutust korrata, kui maailma esireket teenis poolfinaalis Novak Djokovici üle kolmesetilise võidu.

Eelmisel aastal esimest korda Wimbledonis võidutsenud Sinner murdis tasavägises avasetis 4:4 viigiseisu ning vormistas järgmise geimiga võidu. Teises setis tegi itaallane murde seisul 3:3 ja teenis seejärel samuti 6:4 võidu. Kolmandas setis kaotas Djokovic (ATP 8.) pallingu kohe avageimis, misjärel Sinner teda enam viigini ei lubanud.

Itaallane vormistas kahe tunni ja 21 minutiga 6:4, 6:4, 6:4 võidu ning kohtub finaalis Alexander Zvereviga (ATP 3.), kes teenis poolfinaalis samuti võidu kolmes setis. Mullu alistas Sinner Wimbledoni turniiri finaalis Carlos Alcarazi, kes tänavusel turniiril ei osalenud ning langeb maailma edetabelis Zverevi järel kolmandaks.

"Suurepärane on finaalis tagasi olla. Siinne atmosfäär on alati imeline olnud ja see läheb mulle väga korda, et saan taas siin ühe finaali teha. See on meie kõige erilisem turniir," rääkis Sinner. "Novaki vastu mängimine on alati inspireeriv. See, mis tasemel ta jätkuvalt mängib, on hämmastav."

Sinner ja Djokovic kohtusid Wimbledonis neljandat korda ning omavaheline seeria on tänavusega viigis. Kokku on nad kohtunud 12 korda, Sinner juhib selles arvestuses seitse-viis.

"Meil on alati rasked matšid, aasta alguses tegi ta mulle Austraalias ära. Üritasin mõned muudatused teha, kuigi muru peal on seda keeruline teha," rääkis Sinner. "Tema eelmine matš oli väga raske ja üks neist, mida mäletame igavesti. Üritasin agressiivne olla, hästi servida ja see oligi täna võtmeks. Olen oma esituse üle väga õnnelik."

Laupäeval peetakse Wimbledonis naiste üksikmängu finaal, kus lähevad vastamisi tšehhitarid Karolina Muchova (WTA 9.) ja Linda Noskova (WTA 12.). Meeste finaal toimub pühapäeva õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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