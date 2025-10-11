Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

30-aastane Rinderknech kaotas ühe servigeimi esimeses setis, kuid murdis teises kaks korda Medvedevi pallingu. Kolmandas oli ta juhtimas 5:4 ja võitis kohtumise teiselt matšpallilt. Seejuures oli viimases setis kolm murdevõimalust ka Medvedevil, kes ei realiseerinud neist ainsatki.

Tulemus tähendab, et alates 1990. aastast, kui see turniiriformaat kasutusele, võeti on tegemist alles kolmanda korraga, kus finaali ei pääsenud ühtki asetatud mängijat. Esimest korda juhtus nii 1996. aastal Hamburgis ja teist korda 2003. aastal Pariisis.

Rinderknech asub tiitlile mängima maailma edetabelis alles 204. kohal oleva monacolase Valentin Vacherot'ga, kes alistas esimeses poolfinaalis Novak Djokovici (ATP 5.) 6:3, 6:4 ja on Rinderknechi nõbu.

Tiitlikaitsja Jannik Sinneri jaoks katkes turniir jalavigastuse tõttu kolmandas ringis.