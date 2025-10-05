Sinner lahkus tippturniirilt longates

Eelmisel aastal Shanghais võidutsenud Sinner alustas tänavust turniiri teisest ringist, kus sai kindla 6:3, 6:3 võidu sakslase Daniel Altmaier (ATP 49.) üle.

Pühapäeval läks Sinner vastamisi 27. asetatud hollandlase Tallon Griekspooriga (ATP 31.). Avaseti võitja selgus kiires lõppmängus, kus Sinner sooritas kaks minimurret. Teises setis hakkas itaallasel niiske ilma tõttu silmnähtavalt raske ning ta pidi vastu võtma 5:7 kaotuse.

Otsustav sett algas paremini Griekspoori jaoks, kes murdis Sinneri pallingu viiendas geimis, asudes juhtima 3:2. Sinner lonkas iga punkti vahel ning pausi ajal ei istunud pingile, vaid pani jalad pingile, et leevendada krambivalu.

Erinevatest meetmetest hoolimata ei olnud Sinner võimeline matši jätkama ning ta pidi vastasele andma loobumisvõidu. "See ei ole kindlasti viis, kuidas keegi tahaks võita," ütles Griekspoor. "Kogu nädala jooksul on Shanghais olnud väga karm ilm. Arvasin, et meil vedas, sest saime mängida õhtul, kui päike enam ei paista. Mul on temast kahju ja soovin talle kiiret paranemist."

Jannik Sinner is forced to retire hurt in the third set meaning Tallon Griekspoor progresses to the next round #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QRowNyQwLx — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Griekspoor kohtub 16 parema seas Monaco esindaja Valentin Vacherot'ga (ATP 204.), kes sai loobumisvõidu 20. paigutusega tšehhilt Tomaš Machacilt (ATP 23.).

Tuntuimatest mängijatest jõudsid neljandasse ringi veel neljandana asetatud Novak Djokovic (ATP 5.) ja kümnendana asetatud Holger Rune (ATP 11.), aga viienda paigutusega Taylor Fritz (ATP 4.) pidi tunnistama 32. asetusega Giovanni Mpetshi Perricardi (ATP 37.) 6:4, 7:5 paremust.