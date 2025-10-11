Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

Monaco tennisist Valentin Vacherot jätkas Shanghais toimuval Mastersi tenniseturniiril oma uskumatut võidukäiku, kui alistas poolfinaalis ka maailma viienda reketi Novak Djokovici.

Shanghai turniiril tõelist tähelendu tegev Vacherot ja Djokovic mängisid avaseti alguses tasavägiselt, kuid monacolasel õnnestus seisul 4:3 teist korda murda ning järgmises geimis 6:3 võit vormistada. Teises setis vahetasid mehed Djokovici juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil Vacherot taas murdis ning seejärel 6:4 võiduga finaalipileti kindlustas.

Maailma edetabelis 204. real paiknev Vacherot teeb ajalugu, sest temast saab läbi aegade kõige madalama asetusega Mastersi finalist. ATP jooksvas edetabelis on ta Shanghai turniiriga juba 58. positsioonile kerkinud.

"Mulle pole see veel kohale jõudnud, ma olen sõnatu. See on hullumeelne. Esmalt üldse see, et ma sain Novakiga ühel väljakul olla. Mul on sellest matšist, temalt nii palju õppida," ütles emotsionaalne Vacherot. "See oli tund ja 40 minutit puhast rõõmu. Ta on siin neli korda võitnud. Kui teda tutvustati, siis kohkusin korraks, aga see oli ebareaalne kogemus. Naudin seda võitu ja saan hiljem finaali peale mõtlema hakata."

Vacherot lõi Djokovici vastu kuus ässa ja tegi neli topeltviga, serblane lõi viis ässa ja patustas viie topeltveaga. Esimeselt pallingult teenis monacolane punkti 78-protsendilise eduga (Djokovic 59%), teiselt servilt õnnestus 57-protsendiliselt (Djokovic 48%). Vacherot sai kuus murdevõimalust ning kasutas ära pooled, Djokovic sai kaks võimalust ja realiseeris ühe.

Vacherot kohtub finaalis kas venelase Daniil Medvedevi (ATP 18.) või oma prantslasest nõo Arthur Rinderknechiga (ATP 54.).