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Djokovic jõudis Wimbledonis Federeri rekordini

Tennis
Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Seitsmekordne Wimbledoni meister Novak Djokovic alistas kolmandas ringis prantslase Arthur Rinderknechi 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) ning jõudis sellega Wimbledonis 105.

39-aastane serblane kontrollis kohtumise algust, kuid Rinderknech pakkus tugevat vastupanu, võites kolmanda seti kindlalt ning viies neljanda seti kiiresse lõppmängu. Seal oli Djokovic aga eksimatu ning vormistas kolmetunnise kohtumise võidu.

"Selles spordis ajalukku minna on tohutu au. Wimbledon on olnud minu unistuste turniir juba lapsepõlvest saadik. Ma ei mõtle rekorditele, vaid sellele, kuidas järgmine mäng võita," ütles Djokovic pärast kohtumist.

"Selles spordis ajalukku minna on tohutu au. Wimbledon on olnud minu unistuste turniir juba lapsepõlvest saadik. Ma ei mõtle rekorditele, vaid sellele, kuidas järgmine mäng võita," ütles Djokovic pärast kohtumist.

Djokovic tunnistas, et kohtumine oli oodatust keerulisem.

"Ta servib uskumatult hästi ja sundis mind pidevalt surve alla. Mõnikord tuleb lihtsalt leida viis võitmiseks ning täna ma seda tegin," sõnas 24-kordne suure slämmi turniiride võitja.

Wimbledonis on Djokovic nüüd kogunud 105 üksikmängu võitu, millega ta jagab meeste arvestuses rekordit Roger Federeriga. Kõigi aegade edetabelis on neist rohkem võite vaid naiste rekordiomanikul Martina Navratiloval, kes teenis Wimbledonis 120 üksikmängu võitu.

Kaheksandikfinaalis kohtub Djokovic venelasest kvalifikatsioonist põhitabelisse murdnud Roman Safiulliniga, kes alistas kolmandas ringis brasiillase Joao Fonseca 6:3, 6:3, 6:3. Omavahelistes kohtumistes juhib Djokovic Safiullinit 3:0 ning muruväljakul lähevad nad vastamisi esimest korda.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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