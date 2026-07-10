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Zverev pani poolfinaalis Fery muinasjutulisele teekonnale punkti

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Juuni alguses Prantsusmaa lahtistel oma karjääri esimese slämmivõidu teeninud Alexander Zverev mängib ka Wimbledoni turniiril finaalis, kui sakslane alistas poolfinaalis inglase Arthur Fery kolmes setis.

Maailma edetabeli kolmandal real paiknev Zverev läks avasetis juhtima 3:1, aga mängis seejärel edu käest ja lubas edetabeli 114. real asetseval Feryl viigistada. Pärast seda jätkus kohtumine tasavägiselt kuni lõppmänguni, milles Zverev puhta 7:0 võidu vormistas.

Teises setis võitis Zverev viis geimi järjest ning teenis kindla 6:2 võidu, dikteerides ka kolmandas setis, kus ta 4:2 eduseisu saavutas. 23-aastane Fery seda enam tasa mängida ei suutnud ja kuus aastat vanem Zverev pääses 7:6 (0), 6:2, 6:4 võiduga viiendat korda slämmiturniiril finaali.

Prantsusmaa lahtistel teisel katsel finaali võitnud sakslane on mänginud finaalis veel USA ja Austraalia lahtistel, Wimbledonis polnud ta enne seda aastat veerandfinaaligi jõudnud. "See on imeline. See slämm on olnud alati see üks, kus olen pigem hädas olnud ja nüüd mängin finaalis. Olen nii õnnelik ja oma tiimi üle nii uhke. Üks matš on veel minna!" rõõmustas Zverev poolfinaali järel.

Üheksa ässa ja 44 äralööki kogunud Zverevist saab kolmas Saksamaa meestennisist, kes Wimbledoni finaali pääsenud. Varasemalt on sellega hakkama saanud kolmekordne võitja Boris Becker ning 1991. aastal võidutsenud Michael Stich. Zverevi vastane selgub reede õhtul Jannik Sinneri (ATP 1.) ja Novak Djokovici (ATP 8.) vahelisest kohtumisest.

Ühtlasi on Zverev kolmas mängija, kes profitennise ajastul pärast oma esimest slämmivõitu kohe järgmisel turniiril finaali pääsenud. Varasemalt on see õnnestunud Andy Murrayl ja Daniil Medvedevil, aga kumbki ei suutnud teist järjestikust võitu teenida.

All England Clubi lähistel kasvanud Fery tegi hiilgava turniiri ning kerkib järgmises ATP edetabelis 36. reale. 24-aastane britt oli enne tänavust Wimbledoni turniiri teeninud ATP karussellil kuus võitu, aga pääses esmakordselt slämmil põhitabelisse ja lisas oma arvele veel viis võitu.

Zverev möödub Carlos Alcarazist ning jätkab maailma teise reketina.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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