Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

Vacherot lülitas Pariisis avaringis konkurentsist välja 13. asetusega tšehh Jiri Lehecka (ATP 18.), kellest sai jagu numbritega 6:1, 6:3.

"Mul on tunne, et elan muinasjutus. Võib-olla just seetõttu mängin praegu nii hästi. Ma naudin väljakul olles igat hetke," rääkis Vacherot matši järel.

Monaco esireket alistas Shanghai Mastersi finaalis oma nõo, prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 29.), kellel avanes nüüd võimalus revanš võtta. Nimelt lähevad mehed omavahel Pariisis vastamisi teises ringis. Rinderknech oli avaringis 7:6 (5), 7:6 (4) üle ungarlasest Fabian Marozsanist (ATP 48.).

"Seekord olin mina see, kes sai varem mängida ja tema [Vacherot] hiljem. Mulle sobis see paremini, sest Shanghais oli vastupidine rütm, mis mõjus kurnavalt," sõnas Rinderknech.

Vacherot kiitis sugulase avaringi etteastet: "Arthuril oli väga raske matš Marozsani vastu. Olen elevil meie pere pärast. Me mõlemad kindlasti naudime taaskohtumist täiel rinnal."

Selle kohtumise võitja saab suure tõenäosusega kolmandas ringis madistada maailma esireketi Carlos Alcaraziga, kes alustab turniiri teisest ringist, kus läheb vastamisi britt Cameron Norriega (ATP 31.).