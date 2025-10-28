X!

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

Tennis
Valentin Vacherot ja Arthur Rinderknech.
Valentin Vacherot ja Arthur Rinderknech. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Paar nädalat tagasi Shanghai Mastersi tenniseturniiri üllatuslikult võitnud monacolane Valentin Vacherot (ATP 40.) alustas Pariisi Mastersit veenva võiduga.

Vacherot lülitas Pariisis avaringis konkurentsist välja 13. asetusega tšehh Jiri Lehecka (ATP 18.), kellest sai jagu numbritega 6:1, 6:3.

"Mul on tunne, et elan muinasjutus. Võib-olla just seetõttu mängin praegu nii hästi. Ma naudin väljakul olles igat hetke," rääkis Vacherot matši järel.

Monaco esireket alistas Shanghai Mastersi finaalis oma nõo, prantslase Arthur Rinderknechi (ATP 29.), kellel avanes nüüd võimalus revanš võtta. Nimelt lähevad mehed omavahel Pariisis vastamisi teises ringis. Rinderknech oli avaringis 7:6 (5), 7:6 (4) üle ungarlasest Fabian Marozsanist (ATP 48.). 

"Seekord olin mina see, kes sai varem mängida ja tema [Vacherot] hiljem. Mulle sobis see paremini, sest Shanghais oli vastupidine rütm, mis mõjus kurnavalt," sõnas Rinderknech.

Vacherot kiitis sugulase avaringi etteastet: "Arthuril oli väga raske matš Marozsani vastu. Olen elevil meie pere pärast. Me mõlemad kindlasti naudime taaskohtumist täiel rinnal."

Selle kohtumise võitja saab suure tõenäosusega kolmandas ringis madistada maailma esireketi Carlos Alcaraziga, kes alustab turniiri teisest ringist, kus läheb vastamisi britt Cameron Norriega (ATP 31.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

17:48

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

27.10

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

27.10

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

26.10

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

26.10

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

25.10

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

25.10

Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

24.10

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Lajal pidi Brestis reketid pakkima

22.10

Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

22.10

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:59

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

21:24

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

20:52

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

18:51

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

18:22

Eesti jalgpallikoondis mängib kuninga silme all

17:48

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

17:13

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

16:43

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

16:15

Ülikooliderbi püstitas Eesti-Läti liigas senise hooaja publikurekordi

15:37

Eestlannad välismaal: Asi ja Lass aitasid oma klubi võidule

14:47

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

14:10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

13:50

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

13:12

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

12:37

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

12:05

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

11:44

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

loetumad

27.10

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

09:08

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

12:37

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

27.10

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

27.10

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

27.10

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

27.10

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

27.10

De Bruyne sai penaltit lüües tõsiselt viga

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

27.10

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo