Ka Rune alistanud Monaco üllatusmees kohtub poolfinaalis Djokoviciga

Shanghai turniiril tähelendu tegev Vacherot kaotas maailma 11. reketi Holger Rune vastu avaseti 2:6, kuid haaras teises setis ise ohjadest ning läks 3:1 juhtima. Taanlane suutis kaotusseisust välja tulla ning sett kulges tasavägiselt kuni lõppmänguni, mille Vacherot võitis 7:4.

Otsustavas setis vahetasid mehed taanlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil Vacherot murdis ja seejärel kolmetunnise lahingu järel 2:6, 7:6 (4), 6:4 võidu realiseeris.

Kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Vacherot alistas avaringis Laslo Djere (ATP 82.) ja siis Alexander Bubliku (ATP 17.), kolmandas ringis sai ta Tomaš Machacilt (ATP 23.) loobumisvõidu ning alistas siis Tallon Griekspoori (ATP 31.). Võit Rune üle kergitab ta ühtlasi maailma edetabelis esisaja hulka.

"Ma ei olnud üldse kindel, kas mind kvalifikatsiooniturniirile võetakse. See on täiesti uskumatu! Eelmine võit tähendas mulle juba nii palju, see on veelgi tähtsam," sõnas monacolane. "Väga raske oli matšpalli peale mitte mõelda, esisaja peale mitte mõelda. Ma tean, et see on lihtsalt üks samm, aga olen üritanud edetabeli vaatamisest hoiduda. Ma ei jõua poolfinaali ära oodata, ma olen nii õnnelik, et saan oma unistusi täita!"

26-aastane Vacherot saab poolfinaalis täita tõenäoliselt veel ühe unistuse, sest teda ootab ees legendaarne Novak Djokovic (ATP 5.), kes alistas veerandfinaalis belglase Zizou Bergsi (ATP 44.) 6:3, 7:5. "Proovisin väljakul lihtsalt ellu jääda. Kohtusin Bergsiga esimest korda, ta on hea mees. Ta mängis väga hästi, ma olin veidi liiga passiivne," ütles Djokovic. "Siin on väga keerulised tingimused, ma proovisin lihtsalt vastu pidada. Ainult heameel, et sain selle takistuse ületatud."