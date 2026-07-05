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Djokovic võttis Federerilt rekordi, Sinner jõudis samuti veerandfinaali

Tennis
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Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Seitsmenda asetusega Serbia tennisetäht Novak Djokovic alistas pühapäeval Wimbledoni tenniseturniiril kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Roman Safiullini (ATP 132.) 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3 ning tagas koha kaheksa parema seas.

Tänavu peamiselt Challengeri turniire mänginud 28-aastane venelane ei olnud enne Wimbledoni turniiri algust sel aastal võitnud ühtegi ATP turniiri põhitabeli kohtumist. Sellele vaatamata üllatas ta aasta kolmandal slämmiturniiril avaringis neli tundi kestnud maratonlahingu järel kaasmaalast Andrei Rubljovi ja võitis siis kolmandas ringis kuivalt Brasiilia tulevikutähte Joao Fonsecat.

Pühapäeval panustas Safiullin pikkadele pallivahetustele, suutis Djokovici mängurütmi lõhkuda ning läks avasetis kahe murde toel 5:2 ja 40:30 ette. Serbia tennisetäht tuli aga raskest seisust välja ning suutis avaseti võita; nii teises kui neljandas setis oli tal vaja üht murret. Djokovic tõrjus vastase 14 murdevõimalusest 10, võitis oma esimeselt servilt 69 protsenti punktidest ning sai kirja 43 äralööki Safiullini 45 vastu.

"Järjekordne raskelt tulnud võit," tunnistas Djokovic pärast mängu. "Roman alustas väga hästi, väga agressiivselt ja ma ei tundnud end otsajoonel kuigi kindlalt. Teadsin, et pallivahetustes püsimine on keeruline ülesanne. Ta on hea mängija ning peaks olema oma esituse üle uhke."

Veerandfinaalis on Djokovici vastaseks kolmanda asetusega Felix Auger-Aliassime ja kui 24-kordsel slämmivõitjal õnnestub see kohtumine võita, ootab tõenäoliselt ees poolfinaal Jannik Sinneri vastu. Maailma esireket oli pühapäeval veidi vähem kui kahe ja poole tunniga 6:3, 7:6 (0), 6:3 üle ATP edetabelis 151. kohal olevast jaapanlasest Shintaro Mochizukist.

15 ässa servinud Sinner tõrjus kõik viis 23-aastase Mochizuki murdepalli ja võitis oma esimeselt servilt (mille keskmine kiirus oli pühapäeval taas üle 200 km/h) 82 protsenti mängitud punktidest ning ta sooritas 44 äralööki vastase 25 vastu.

Karjääri lõpufaasis järjest erinevaid rekordeid enda nimele võtnud Djokovic pääses ka pühapäevase mänguga ajalooraamatutesse: võit oli talle Wimbledonis 106. mänguvõiduks, millega ta möödus seni esikohal olnud kunagisest suurest rivaalist Roger Federerist ja tõusis esikohale.

Toimetaja: Anders Nõmm

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