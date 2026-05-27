Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

39-aastane Djokovic murdis kolmandas setis kahel korral juhtima, aga Royer tuli mõlemal korral kohe mängu tagasi. Kiires lõppmängus oli serblane ees 3:0 ja 5:3 ning sai seisul 6:5 ka matšpalli, aga prantslane tuli keerulisest seisust välja.

Neljandas setis murdis Djokovic korra Royeri pallingu ning vormistas seisul 5:3 võidu neljandalt matšpallilt.

Djokovic teenis oma esimeselt servilt 23 punkti enam kui vastane, aga oli oskuslikum ka murdepallidel: üheksast võimalusest realiseeris ta kuus, Royer aga seitsmest kaks.

Djokovic on alustanud nüüd turniir kahe neljasetilise võiduga. Avaringis alistus prantslane Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 83.) 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Maailma edetabeli seitsmes number Alex De Minaur pääses mänguta 32 hulka, sest belglane Alexander Blockx (ATP 37.) andis talle loobumisvõidu.