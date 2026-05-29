Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

Djokovic võitis 19-aastase brasiillase Joao Fonseca (ATP 30.) vastu esimesed kaks setti 6:4 ja 6:4. Kolmandas setis jäi vanameister kiirelt 1:3 kaotusseisu ning sett kuulus lõpuks Fonsecale numbritega 6:3. Neljandas setis juhtis Djokovic 4:3 ja tal oli kaheksandas geimis kasutada kaks murdepalli, kuid serblane ei suutnud neid realiseerida. Fonseca sai seejärel momentumi enda kätte, võites neljanda seti 7:5 ja viienda seti samuti 7:5. Kohtumine kestis kokku neli tundi ja 53 minutit.

Noor brasiillane teenis alles karjääri teise võidu maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle. "Ma ei uskunud, et suudan võita. Ma lihtsalt mängisin ja nautisin väljakul olemist," tõdes Fonseca matšijärgses intervjuus. "Novak on meile kõigile eeskujuks. Juba ainuüksi temaga koos väljakule astumine on suur au. See oli esimene kord, kui tema vastu mängisin, nii et tahan teda kindlasti tänada. Olen väga õnnelik!"

Djokovici välja langemine tähendab ühtlasi, et Prantsusmaa lahtistel näeb meesüksikmängus uut võitjat. Djokovic, Stan Wawrinka ja Carlos Alcaraz on ainsad tegevmängijad, kes seal võidutsenud, kuid Djokovic ja Wawrinka on mõlemad konkurentsist välja langenud ning Alcaraz jättis tänavuse turniiri vigastuse tõttu vahele.

Fonseca läheb 16 parema seas vastamisi kas Casper Ruudi (ATP 16.) või Tommy Pauliga (ATP 21.).