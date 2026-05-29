X!

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

Tennis
Novak Djokovic ja Joao Fonseca.
Novak Djokovic ja Joao Fonseca. Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Tennis

Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste meesüksikmäng pakkus teist päeva järjest üllatustulemuse, kui 24-kordne slämmivõitja Novak Djokovic (ATP 4.) pidi kolmandas ringis kaotusega leppima.

Djokovic võitis 19-aastase brasiillase Joao Fonseca (ATP 30.) vastu esimesed kaks setti 6:4 ja 6:4. Kolmandas setis jäi vanameister kiirelt 1:3 kaotusseisu ning sett kuulus lõpuks Fonsecale numbritega 6:3. Neljandas setis juhtis Djokovic 4:3 ja tal oli kaheksandas geimis kasutada kaks murdepalli, kuid serblane ei suutnud neid realiseerida. Fonseca sai seejärel momentumi enda kätte, võites neljanda seti 7:5 ja viienda seti samuti 7:5. Kohtumine kestis kokku neli tundi ja 53 minutit.

Noor brasiillane teenis alles karjääri teise võidu maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle. "Ma ei uskunud, et suudan võita. Ma lihtsalt mängisin ja nautisin väljakul olemist," tõdes Fonseca matšijärgses intervjuus. "Novak on meile kõigile eeskujuks. Juba ainuüksi temaga koos väljakule astumine on suur au. See oli esimene kord, kui tema vastu mängisin, nii et tahan teda kindlasti tänada. Olen väga õnnelik!"

Djokovici välja langemine tähendab ühtlasi, et Prantsusmaa lahtistel näeb meesüksikmängus uut võitjat. Djokovic, Stan Wawrinka ja Carlos Alcaraz on ainsad tegevmängijad, kes seal võidutsenud, kuid Djokovic ja Wawrinka on mõlemad konkurentsist välja langenud ning Alcaraz jättis tänavuse turniiri vigastuse tõttu vahele.

Fonseca läheb 16 parema seas vastamisi kas Casper Ruudi (ATP 16.) või Tommy Pauliga (ATP 21.).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

28.05

Sabalenka, Gauff ja Osaka teises ringis ei vääratanud

28.05

Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

28.05

44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Glinka mängis otsustavas setis eduseisu maha

28.05

Mölder ja Ojakäär said avaringist kindlalt edasi

27.05

Zverev lükkas maailma 43. reketi kindlalt kõrvale

27.05

Djokovic jõudis Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi

27.05

Maailma teine reket Rõbakina langes Pariisis konkurentsist

27.05

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

27.05

Sinner sai 30. võidu järjest

26.05

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

26.05

17-aastane prantslane pääses kodusel slämmiturniiril teise ringi

multimeedia

sport.err.ee uudised

29.05

Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

29.05

ETV spordisaade, 29. mai

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

29.05

Meeste võrkpallikoondis kaotas kontrollmängus kindlalt Soomele

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

"Spordipühapäev" vaatab tagasi Kalevi ja Cramo pikaajalisele koostööle

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mourinho sidus end Realiga kolmeks aastaks

29.05

Türki siirdunud Teppan: klubi on üle pika aja taas valmis investeerima

29.05

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

29.05

Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

29.05

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

29.05

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

29.05

USA osariikide võimud nõuavad FIFA-lt kohtu ees aru

29.05

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

loetumad

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

29.05

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

29.05

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

29.05

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

29.05

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

29.05

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo