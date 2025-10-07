Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

Shanghai Mastersi tenniseturniiril on tõusnud üheks peamiseks kõneaineks kuum ilm, mis on lõpetanud nii mõnegi mängija turniiri ja pannud küsima, kas meeste profitennise organisatsioon ATP vajaks tennisistide kaitseks senisest karmimaid reegleid.

Maailma edetabelis teist kohta hoidev Jannik Sinner pidi jalakrambiga võideldes kohtumise hollandlase Tallon Griekspoori vastu pooleli jätma. Novak Djokovic oksendas keset kohtumist Yannick Hanfmanniga ja taanlane Holger Rune palus mängus Ugo Humbert'iga meditsiinilist pausi.

"Tingimused on iga mängija jaoks samad, aga nad on jõhkrad," sõnas Djokovic pärast Hanfmanni alistamist. "See on jõhker, kui õhuniiskus ületab päevast päeva 80 protsendi piiri. Eriti nende poiste jaoks, kes mängivad päevasel ajal kuuma ilmaga päikese käes - see on isegi veel brutaalsem."

Erinevatel põhjustel - haiguse või vigastuse tõttu - on turniiri esimeste voorude jooksul kõrvale astunud ka Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic ja Wu Yibing. Temperatuur tõusis nende mängude ajal üle 30 kraadi ja õhuniiskus ületaski 80 protsenti.

Vastavalt meeste profitennise organisatsiooni ATP reeglitele langetab otsused mängude peatamise kohta seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega kohapealt ATP järelevaataja, kes koordineerib tegevust kohapealse meditsiinipersonali ja võimudega.

"Paralleelselt rakendab ATP mediitsiiniteenistus äärmise kuumuse korral mitmeid meetmeid, et aidata võistluste ajal mängijate tervist kaitsta," kommenteeris ATP uudisteagentuurile Reuters ja lisas, et on avatud ka muutustele.

"Sellele pööratakse aktiivset tähelepanu ja võidetakse rakendada täiendavaid meetmeid, sealhulgas ametliku kuumuseprotokolli rakendamist, mida praegu hinnatakse mängijate, turniirikorraldajate ja meditsiiniekspertidega konsulteerides. Mängijate ohutus on ATP jaoks endiselt esmatähtis."

Mitmed spordialad on kehtestanud kuuma ilma korral eriprotokolli, aga ATP ei pea eeskujusid kaugelt otsima, sest neist jäigemad reeglid rakenduvad näiteks tennise suurturniiride ajal, samuti naiste profitennise organisatsiooni WTA egiidi all toimuvatel võistlustel, mis lubavad pikendatud pause ja mängude peatamisi.