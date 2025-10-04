Noskova tõrjus kolm matšpalli ja pääses Pekingis finaali

Tšehhitar Linda Noskova (WTA 27.) teenis esmakordselt oma karjääris kõrgeima taseme tenniseturniiril finaalikoha, kui alistas Pekingis poolfinaalis maailma seitsmenda reketi Jessica Pegula.

Pegula jäi poolfinaalis Linda Noskova vastu keerulisse olukorda, kui tšehhitar avasetis kindla 6:3 võidu vormistas. Pegula vastas teises setis aga võimsalt ning võitis esimesed viis geimi, viies 6:1 võiduga matši otsustavasse setti.

Kolmas sett algas nelja murdega, misjärel vahetasid naised Poskova juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:5, mil Pegula taaskord murdis. Ameeriklanna sai siis servigeimis kolm matšpalli, aga raiskas selle võimaluse.

Pingelise poolfinaali võitja selguski lõppmängus, kus Pegula esialgu 3:1 juhtima läks, aga tšehhitar näitas sisu ja haaras ise ohjadest. Seisul 6:5 raiskas Noskova matšpalli, aga tegi seisul 7:6 vigade paranduse ning realiseeris kaks ja pool tundi kestnud kohtumise järel 6:3, 1:6, 7:6 (6) võidu.

Noskova pole kunagi varem WTA 1000 turniiril finaali pääsenud, tänavu jõudis ta Dubais veerandfinaali.

Finaalis läheb tšehhitar vastamisi kaasmaalase Amanda Anisimovaga (WTA 4.), kes loovutas teises poolfinaalis tiitlikaitsja Coco Gauffile (WTA 3.) vaid kolm geimi. Noskova ja Anisimova on kohtunud kahel korral, tänavu Wimbledonis teenis Anisimova kolmes setis võidu, kaks aastat tagasi oli Noskova Indian Wellsi turniiril parem.

Pekingi kõrgeima taseme turniiri finaal mängitakse pühapäeva pärastlõunal.