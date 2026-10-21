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VAATA | Käärikul toimus traditsiooniline liikumiskonverents

Liikumine
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Liikumiskonverents
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87 pilti
Liikumine

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus Kääriku spordikeskuses liikumiskonverents "Terve Eesti eest!", kus poliitikakujundajad, teadlased, omavalitsuste esindajad, õpetajad, treenerid ja noored otsivad vastust küsimusele, kuidas luua keskkond, kus liikumine on kõigile lihtne, kättesaadav ja loomulik osa igapäevaelust.

Konverentsi päevakavaga saab tutvuda ja ülekannet järele jälgida SIIT.

Konverentsi korraldaja SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liikme Maiu Meriheina sõnul ei ole liikumisaktiivsus ainult inimese tahtejõu küsimus. "Me kipume liikumisaktiivsusest rääkides keskenduma inimese enda motivatsioonile ja vastutusele. Liikumisharjumusi mõjutab aga väga palju ka see, millises keskkonnas me elame, töötame ja õpime. Kas meil on võimalik jalgsi või rattaga liikuda? Kas lastel on võimalusi aktiivselt mängida? Kas tööpäeva jooksul on loomulik liikuda? Kas inimesel, kes pole aastaid sportinud, on lihtne leida endale sobivat treeningut?" rääkis ta.

"Meie suurim väljakutse on jõuda nendeni, kes täna liiguvad vähe. Ja selleks ei piisa ainult teadlikkuse tõstmisest või üleskutsest rohkem liikuda. Me peame looma keskkonna ja võimalused, kus liikumine on inimesele lihtne, kättesaadav ja loomulik osa tema päevas. See on ka põhjus, miks inimeste liikuma saamine ei saa olla ainult spordivaldkonna ülesanne. Kui me soovime muuta Eesti inimeste liikumisharjumusi, peavad sellesse panustama ka haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- aga ka transpordi- ja linnaplaneerimise valdkond," lisas Merihein.

Kahe päeva jooksul esinevad Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Mikk Marran, Kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu, Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg ja Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Karel Kulbin, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juht Jarek Mäestu, ligipääsetavuse testija ja nõustaja Jakob Rosinning paljud teised.

Liikumisharjumusi on lihtsam kujundada noorena, seepärast saavad konverentsil sõna ka noored ise. Arutelus, mida modereerib Euroopa Liidu noordelegaat Triine Kose, jagavad oma tähelepanekuid liikumisest Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane Georg Oliver Metsaorg, aktiivne liikuja Martine Margna ja ÜRO noordelegaat Miriam Kalja.

Toimetaja: ERR Sport

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