14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit
Eesti neidude U-15 vanuseklassi jalgpallikoondise mängija Hanna Valner püstitas esmaspäevases kohtumises Kosovo vastu omalaadse rekordi. Nimelt on Valner nüüd löönud värava kuues järestikuses koondisemängus, mis on Eesti kõikide koondiste absoluutne rekord.
Valneri muljetavaldav seeria algas tänavu 20. augustil, mil 5:0 võidus Fääri saarte üle oli tema osa üks tabamus; jätkus 22. augustil 2:2 viigimängus Leeduga, kus Valner lõi mõlemad Eesti väravad, 25. augustil 1:1 viigiga lõppenud matšis Lätiga, 14. oktoobril Malta (normaalaeg 2:2, Valnerilt üks värav) ja 16. oktoobril Fääri saarte vastu (4:2 võit, Valnerilt üks värav).
Sel esmaspäeval, 19. oktoobril alistas Eesti U-15 koondis Kosovo 5:1, Valner sai kirja kaks väravat.
Kuuemänguline väravateseeria on Eesti kõikide koondiste absoluutne rekord. Viies mängus järjest on värava löönud Gretlin Pihlak (neidude U-17 koondises aastal 2026) ja Anastassia Morkovkina (naiste koondises aastatel 2005–06).
Toimetaja: Anders Nõmm