14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit

Eesti neidude U-15 vanuseklassi jalgpallikoondise mängija Hanna Valner püstitas esmaspäevases kohtumises Kosovo vastu omalaadse rekordi. Nimelt on Valner nüüd löönud värava kuues järestikuses koondisemängus, mis on Eesti kõikide koondiste absoluutne rekord.