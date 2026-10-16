Neel ja Olmos andsid esimese asetusega paarile lahingu

Neel ja Olmos kaotasid esimese asetusega paarile Gabriela Dabrowski (WTA 4.) ja Luisa Stefani (WTA 3.) 6:7 (4), 4:6.

Eesti-Mehhiko paar alustas matši servimurdega, kuid lubas vastastel kohe järgmises geimis samaga vastata. Neelil ja Olmosel avanes seejärel veel kuus murdevõimalust, millest paraku ühtegi ei suudetud realiseerida. Esimene sett sai lõpplahenduse tie-break'is, mille Dabrowski ja Stefani võitsid 7:4.

Teises setis rebisid Dabrowski ja Stefani ette 5:2. Kuigi Neel ja Olmos tulid murde abil lähemale, jäid favoriidid lõpuks ikkagi peale.

Dabrowski ja Stefani kohtuvad poolfinaalis viienda asetusega Cristina Bucsa (WTA 13.) ja Nicole Melichar-Martinezega (WTA 9.), kes pääsesid edasi tänu Jelena Ostapenko (WTA 12.) ja Hsieh Su-wei (WTA 11.) loobumisele.