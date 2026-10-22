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Iiri rallisõitja otsib kaardilugejat

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Shane Byrne ja Jon Armstrong.
Shane Byrne ja Jon Armstrong. Autor/allikas: Jon Armstrong Rally/Facebook
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Iirimaa rallisõitja Jon Armstrongi ja tema kaardilugeja Shane Byrne koostöö sai läbi.

Armstrong ja Byrne ühendasid jõud 2025. aastal ning võistlesid tol aastal Euroopa meistrivõistluste sarjas. Enne tänavust hooaega edutas M-Sport Ford iirlased MM-sarja meeskonda. Armstrong lõpetas sõitjate arvestuses hooaja 12. positsioonil.

Neljapäeval tegid mõlemad ühismeedias eraldi pöördumised ning ütlesid, et soov koostöö lõpetada oli ühine. "Kuigi see oli raske otsus, siis tunneme mõlemad, et see pakub meile mõlemale parima võimaluse otsida uusi väljakutseid. Oleme üheskoos jaganud palju fantastilisi hetki ja soovin Shane'ile tulevikuks ainult parimat," teatas Armstrong.

Veel ei ole teada, kes istub järgmisel hooajal Armstrongi kõrval. Ralliportaal DirtFish märkis, et tõenäoliselt on ka järgmine kaardilugeja iirlane, sest see on Armstrongi suurtoetaja, Iirimaa autospordiliidu ralliakadeemia eelistus. Armstrongi leping M-Spordiga lõppes tänavuse hooaja järel.

Toimetaja: Henrik Laever

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