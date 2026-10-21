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Tiitlikaitsja Pärnu alistas Balti liigas Jekabpilsi

Võrkpall
Aadu Luukase karikasarja finaal. Pärnu VK - Tartu Bigbank
Aadu Luukase karikasarja finaal. Pärnu VK - Tartu Bigbank Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Nädala esimeses meeste võrkpalli Balti liiga kohtumises võõrustas Pärnu Võrkpalliklubi lätlaste Jekabpilsi Lušit ning kirjutas tabelisse teise võidu.

Rainer Vassiljevi juhendatav Pärnu teenis kodupubliku ees 3:1 (25:16, 28:26, 24:26, 25:23) võidu, kirjutab Volley.ee. Pärnu poolel kogus Emerson Alexander Rodriguez 18 punkti (+8), Markus Uuskari panustas 14 punkti (+9) ning Toms Švans tõi 10 silma (+5).

Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 53%, rünnakuid lahendati 44-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 7, servil löödi 5 ässa ja eksiti 12 pallingul.

Jekabpilsi edukaimaks kerkis 26 punktiga (+16) Leo Štolcs. Lätlaste vastuvõtt oli 40%, rünnak 39%, blokipunkte kogunes 10 ja servipunkte 5 (16 viga).

Ülejäänud selle nädala kohtumised peetakse 24. ja 25. oktoobril ehk laupäeval ja pühapäeval ning Eesti klubidest tulevad väljakule Audentes/Solarstone, Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech.

Toimetaja: Anders Nõmm

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