Tiitlikaitsja Pärnu alistas Balti liigas Jekabpilsi
Nädala esimeses meeste võrkpalli Balti liiga kohtumises võõrustas Pärnu Võrkpalliklubi lätlaste Jekabpilsi Lušit ning kirjutas tabelisse teise võidu.
Rainer Vassiljevi juhendatav Pärnu teenis kodupubliku ees 3:1 (25:16, 28:26, 24:26, 25:23) võidu, kirjutab Volley.ee. Pärnu poolel kogus Emerson Alexander Rodriguez 18 punkti (+8), Markus Uuskari panustas 14 punkti (+9) ning Toms Švans tõi 10 silma (+5).
Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 53%, rünnakuid lahendati 44-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 7, servil löödi 5 ässa ja eksiti 12 pallingul.
Jekabpilsi edukaimaks kerkis 26 punktiga (+16) Leo Štolcs. Lätlaste vastuvõtt oli 40%, rünnak 39%, blokipunkte kogunes 10 ja servipunkte 5 (16 viga).
Ülejäänud selle nädala kohtumised peetakse 24. ja 25. oktoobril ehk laupäeval ja pühapäeval ning Eesti klubidest tulevad väljakule Audentes/Solarstone, Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech.
Toimetaja: Anders Nõmm