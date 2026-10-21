Tiitlikaitsja Pärnu alistas Balti liigas Jekabpilsi

Rainer Vassiljevi juhendatav Pärnu teenis kodupubliku ees 3:1 (25:16, 28:26, 24:26, 25:23) võidu, kirjutab Volley.ee. Pärnu poolel kogus Emerson Alexander Rodriguez 18 punkti (+8), Markus Uuskari panustas 14 punkti (+9) ning Toms Švans tõi 10 silma (+5).

Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 53%, rünnakuid lahendati 44-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 7, servil löödi 5 ässa ja eksiti 12 pallingul.

Jekabpilsi edukaimaks kerkis 26 punktiga (+16) Leo Štolcs. Lätlaste vastuvõtt oli 40%, rünnak 39%, blokipunkte kogunes 10 ja servipunkte 5 (16 viga).

Ülejäänud selle nädala kohtumised peetakse 24. ja 25. oktoobril ehk laupäeval ja pühapäeval ning Eesti klubidest tulevad väljakule Audentes/Solarstone, Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech.