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Antetokounmpo debüüt lõppes kaotusega, Haliburton naasis võidukalt

Korvpall
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Kaks korda liiga kõige paremaks mängijaks valitud Giannis Antetokounmpo debüüt Miami Heati särgis lõppes kindla kaotusega, kui NBA hooaja esimeses kohtumises tuli kodus tunnistada Minnesota Timberwolvesi selget 131:106 (34:32, 35:27, 30:22, 32:25).

31-aastase kreeklase panus oli siiski korralik: ta viskas 35 silma, tabades viskeid väljakult 13/19. Mitte keegi pole varem Miami ridades nii kõrge punktisummaga debüteerinud, aga üleplatsimeheks ta siiski ei kerkinud.

Selleks sai hoopis Minnesota tagamängija Anthony Edwards, kelle arvele kogunes üheksa täpse kaugviske toel hoopis 45 punkti. Lisaks võttis ta ka kümme lauapalli ja aitas omad võõral väljakul kindla võiduni. LaMelo Ball debüteeris Minnesotas 21 silmaga.

Emotsionaalse hetke said Indiana Pacersi fännid, sest pikalt vigastuspausilt naasis tähtmängija Tyrese Haliburton. Üle-eelmise hooaja finalseerias raske trauma saanud tagamängija panustas 23 punkti ja tosina tulemusliku sööduga ning aitas omad võõrsil 123:120 (38:31, 18:35, 30:26, 37:28) võiduni New Orleans Pelicansi üle.

Ty Jerome viis karjääri punktirekordi 45 peale ja aitas Memphis Grizzliese kodus 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24) võiduni Utah Jazzi üle.

Tulemused: Orlando - Atlanta 125:132, Washington - Milwaukee 128:116, Miami - Minnesota 106:131, Brooklyn - Charlotte 103:110, Toronto - Chicago 135:92, Memphis - Utah 123:103, New Orleans - Indiana 120:123, Houston - Dallas 128:110, LA Lakers - Golden State 127:105, Portland - Phoenix 124:83, LA Clippers - Sacramento 121:96.

Toimetaja: Siim Boikov

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