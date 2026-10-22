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Kotsari koduklubi kaotas teist mängu järjest suurelt

Korvpall
Maik-Kalev Kotsar.
Maik-Kalev Kotsar. Autor/allikas: 横浜ビー・コルセアーズ/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama pidi Jaapani kõrgliigas vastu võtma teise järjestikuse suure kaotuse.

Kui möödunud nädalavahetusel alistus Yokohama kodusaalis 78:109 Hokkaido Levangale, siis neljapäeval tuli võõrsil tunnistada Sendai 91:72 (19:18, 31:17, 18:12, 23:25) paremust.

Kotsar viskas 24 minutiga üheksa punkti (kahesed 3/6, vabavisked 3/4), võttis üheksa lauapalli ja blokeeris ühe viske ning sooritas ka kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Võitjate poolel tegid head esitused Jake Layman ja Sergio El Darwich, kes viskasid mõlemad 22 punkti. Yokohama resultatiivseim oli 21 punkti toonud Isaiah Livers.

Yokohama on kümne mänguga kogunud võrdselt viis võitu ja kaotust. Idakonverentsis asetsetakse 13 meeskonna konkurentsis seitsmendal kohal. Sendai hoiab seitsme võidu ja kolme kaotusega teist kohta. Laupäeval kohtub Yokohama võõrsil Akitaga, kes on kolme võidu ja kuue kaotusega üheksandal positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

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