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Bigbank/Kalev pööras eurosarjas tasavägise mängu enda kasuks, Tartu mitte

Korvpall
Foto: FIBA
Korvpall

Korvpalli FIBA Euroopa karikasarjas alistas Bigbank/Kalev kolmapäeval kodusaalis Kosovo klubi Bashkimi 88:84, Tartu Ülikool Maks & Moorits pidi Küprosel aga tunnistama Larnaca AEK 99:93 paremust.

Mängu esimese kolme minutiga 7:0 juhtima läinud Bigbank/Kalev suurendas siis edu ka kümnepunktiliseks, aga Kosovo meeskond tegi kahe minutiga 11:0 vahespurdi ning läks ise 19:16 ette. Punkt-punktis möödunud teise veerandaja järel alustas kodumeeskond teist poolaega 39:40 kaotusseisus, aga tegi ka seda sarnaselt esimesele hästi ning taastas kiirelt 50:42 eduseisu.

Bashkimi järjekordse minispurdi järel mängiti lõpuni tasavägiselt; seisul 78:79 tabas Kevaughn Allen kaks minutit enne mängu lõppu mõlemad vabavisked, Kosovo meeskond eksis oma rünnakul ning Kalevi leegionärid said siis järjest kaks ründelauda, mis viisid Hugo Toomi tabava kaugviskeni. See tagas ka lõpuks võidu: kuigi Divine Myles kahandas Bashkimi kaotusseisu kahepunktiliseks, oli Allen taas vabaviskejoonel kindel ja külalisi ei päästnud ka Lejson Zeqiri tabav kaugvise neli sekundit enne lõppu.

Toom viskas ligi 33 mänguminutiga Bigbank/Kalevi resultatiivseimana 22 punkti (visked väljakult 8/15, kaugvisked 2/5), võttis seitse lauapalli ja andis neli korvisöötu. Allen viskas 15 punkti, sama palju lisas ka Damian Forrest, kes panustas veel ka 11 lauapalliga. Bigbank/Kalev tabas väljakult 41-protsendiliselt (31/76) ja võitis lauavõitluse koguni 54:36, ründelauast võeti 20 palli.

Bigbank/Kalev on eurosarja F-alagrupis saanud kaks võitu ja ühe kaotuse, sama saldo on ka Korfezil ning Chalonil. Bashkimil on üks võit ja üks kaotus.

Kodumeeskond AEK tabas Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastu avaveerandil oma 21 viskest 13, sealjuures seitsmest kaugviskest neli ning võitis esimese perioodi 32:21. Teise veerandaja alguses kasvas kodumeeskonna edu Georgios Varsose kahe tabava kaugviske järel juba 16-punktiliseks; Keith Palek, Martin Paasoja ja Mack Smith-McEwen hoidsid Tartut siiski mängus ja poolaja võitis AEK 57:51.

Anthony Durham taastas kolmanda veerandaja keskel võõrustajate 13-punktilise edu, aga Paasoja kaugvise viis ja pool minutit enne mängu lõppu tõi Tartu poolt vaadates tabloole seisu 84:86. Hiljem eksis Omar Elsheikh Tartu neljapunktilises kaotusseisus olles aga mõlemal vabaviskel ja AEK vormistas pärast seda võidu.

45-protsendiliselt viskeid tabanud (kaugvisked 13/37) ja 30 resultatiivset söötu jaganud Tartu kasuks viskasid Palek ning Smith-McEwen 22 punkti, viimane panustas ka seitsme lauapalli ja kuue resultatiivse sööduga. Paasoja kogus 18 punkti. Üleplatsimeheks kerkis võõrustajate kasuks 26 punkti visanud ja kaheksa korvisöötu jaganud Myles Tate. Tartul on E-grupis üks võit ja kaks kaotust, AEK-l kaks võitu ja üks kaotus.

Toimetaja: Anders Nõmm

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