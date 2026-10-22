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ManU sai Meistrite liigas sauna, Fernandes kritiseeris treenereid

Jalgpall
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Jalgpalli Meistrite liiga kolmapäevases keskses kohtumises leppisid Müncheni Bayern ja Arsenal 2:2 viiki, Manchester United pidi aga tunnistama Como 4:1 paremust.

Kui Manchester United võitis 2008. aastal oma seni viimase Meistrite liiga trofee, mängis Como Itaalia tugevuselt neljandas liigas. Kolmapäeval oli kahe meeskonna vahe aga mäekõrgune, Como läks ette juba teisel minutil ja juhtis 76. minutiks 4:0. Joshua Zirkzee lõi ManU värava kohtumise lisaminutil.

Kaks Como väravat lõi 22-aastane argentiinlane Nico Paz, kes andis meeskonna teisele tabamusele neli minutit pärast teise poolaja algust ka väravasöödu. Sel hooajal on Paz kõigi võistlussarjade peale löönud kümnes mängus löönud neli väravat ja andnud viis tulemuslikku söötu.

Kui Como on Meistrite liigas kolmest mängust võitnud kaks ja peatreener Cesc Fabregasi jaoks kõik ilusates toonides, siis Michael Carricku, kelle juhendamisel on ManU viimased seitse mängu võiduta, tuleviku kohal on suured küsimärgid. "Pean fännidelt vabandust paluma. See, et niimoodi mängima, on lubamatu. Võime võita, võime kaotada, aga see, kuidas täna mängisime, ei ole vastuvõetav," sõnas klubi endine mängija.

Matšijärgse intervjuuga lisas õli tulle ka meeskonna kapten Bruno Fernandes. "Treenerite otsus oli individuaalselt mitte pressida ning vahepeal taha rohkem ruumi jätta, et palli jahtida. Mõnikord annad niimoodi vastastele koos palliga ka liiga palju enesekindlust," sõnas portugallane. Kui talt küsiti konkreetselt, kas Carrick pani taktikaga puusse, vastas ManU kapten: "seda peavad nägema peatreener ja tema abilised. Mõnikord pead surve all olema julgem, üritama kõrgemal survet avaldada ja vastaseid rasketesse positsioonidesse panna."

Õhtu keskses mängus pidi Bukayo Saka vigastuse tõttu juba kümnendal minutil väljakult lahkuma, aga tema asemel mängu tulnud Eberechi Eze viis Arsenali võõrsil Müncheni Bayerni vastu 25. minutil juhtima. Harry Kane'i hea sööt viis Alphonso Daviese kümme minutit hiljem üks-üks olukorda ja Kanada täht ei eksinud; Kane realiseeris siis 61. minutil penalti, aga valitsevate Saksamaa ja Inglismaa meistrite mängus lepiti punktiga, sest Declan Rice tegi 82. minutil lõppskooriks 2:2.

Madridi Reali 4:1 võidumängus RB Leipzigi üle tegid skoori Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappe ning Yan Diomande; täiseduga jätkavad ka Aston Villa, kes oli 3:0 üle Vikingist ning Real Betis, kes alistas koduväljakul 1:0 Feyenoordi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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