NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

Esimesena pandi palli mängu Detroitis, kus sealne Pistons võõrustas kaks aastat tagasi meistriks tulnud Boston Celticsit. Külalismeeskond juhtis poolajapausiks 58:45 ja kasvatas kolmandal veerandajal Paul George'i kolme järjestikuse kaugviske abil vahe 22 punktini. Pistons sai seejärel oma mängu ladusalt käima ja haaras seitse minutit enne normaalaja lõppu üle pika aja eduseisu. Celtics vajus viimastel minutitel täiesti ära ning Pistons võttis lõpuks võidu numbritega 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25).

Cade Cunningham ja Jalen Duren viskasid võitjate parimatena 22 punkti. Celticsi särgis debüteerinud George jõudis juba kolmanda veerandaja keskel 31 punktini ning lõpetas mängu 38 punktiga. Jayson Tatumi arvele jäi 13 punkti.

Tiitlikaitsja New York Knicks pidi kodusaalis tunnistama Philadelphia 76ersi 106:100 (23:25, 31:33, 29:18, 23:24) paremust. 76ers tegi otsustava äramineku kolmanda veerandaja lõpus 11:0 vahespurdiga.

Tyrese Maxey vedas võitjaid 28 punktiga, Jaylen Brown lisas omalt poolt 19 silma ning igiliikur LeBron Jamesi arvele kogunes 14 punkti, üheksa lauapalli ja seitse tulemuslikku söötu. Jalen Brunson viskas Knicksi kasuks 21 punkti, ent tabas 19 väljakult teele saadetud viskest ainult kuus.

Mullu meistriks kroonitud Oklahoma City Thunder sai võõrsil eelmise hooaja finalistist San Antonio Spursist jagu 116:104 (34:28, 31:16, 28:36, 23:24). Tõsiselt tasavägist mängu jagus kuni seisuni 13:13, misjärel tormas Thunder Shai Gilgeous-Alexanderi ja Jared McCaini korvidest eest ära ning ei loovutanud ülejäänud mänguaja jooksul kordagi eduseisu.

Gilgeous-Alexander viskas üleplatsimehena 32 punkti, McCain panustas võitu 20 silma. Spursi poolel olid hoos Stephon Castle ja Dylan Harper, kes viskasid vastavalt 24 ja 18 punkti. Victor Wembanyama krabas küll lauast 13 palli ja pani kuus kulpi, kuid tabas väljakult ainult ühe viske ja piirdus 12 punktiga.