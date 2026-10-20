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Itaalia meedia: Tänak teeb Toyota roolis kaasa täishooaja

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Toyota Gazoo Racing Team
Autoralli

Mainekas Itaalia väljaanne TuttoRally kirjutab, et järgmiseks autoralli MM-hooajaks naasevad Toyota ridadesse nii Ott Tänak kui Kalle Rovanperä.

TuttoRally kirjutab, et tänavu MM-sarjas neli kõrgeimat kohta saavutanud Toyota kavatseb uuel hooajal võistlustulle saata kaks meeskonda, et teele saaks tulla kuus ekipaaži.

Kui võistkonnas jätkavad värske maailmameister Elfyn Evans, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari, siis TuttoRally allikate sõnul naaseb täiskohaga MM-sarja Toyota rooli taha ka 2019. aasta maailmameister Ott Tänak. Sarnaselt eestlasele vaheaasta võtnud kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä taasliitub samuti Toyota WRC programmiga, ent teeb hooaja jooksul kaasa kuus seni veel kinnitamata rallit.

Üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier kinnitas juba varem, et plaanib edaspidi vähematel rallidel osaleda ning Itaalia ralliportaal kirjutab, et Prantsusmaa motolegend lööb uuel hooajal kaasa kolmel MM-rallil.

Esmaspäeval toimunud rahvusvahelise autoliidu FIA mootorispordi nõukogu koosolekul pandi paika ka järgmise WRC hooaja detaile. Ühes uue reegliteraamatuga kaob ka senine tootjate maailmameistritiitel ning selle asemel hakatakse MM-tiitleid jagama konstruktoritele ehk tiitli nimel hakkavad lisaks autotootjatele heitlema ka sõltumatud autoarendajad ja tuunijad, vahendab ralli.ee.

Kogu hooaja arvestuses osalevad tootjad peavad kaasa tegema kõigil etappidel, kuid selle kõrvale luuakse ka uus meeskondlik karikasari, kus võisteldakse seitsmel kindlaks määratud rallil (sealhulgas vähemalt ühel etapil väljaspool Euroopat ja finaaletapil). Mõlemad arvestused on mõeldud eranditult Rally1 klassi masinatele.

Rally1 klassis hakkavad koos võistlema nii täiesti uued WRC27 masinad kui ka Rally2 baasil loodud heakskiidetud aeropaketiga WRC Kit autod. Mõlema versiooni mootorite võimsust tõstetakse, suurendades turbolaaduri sisselaskeõhu restriktori läbimõõtu 32 millimeetrilt 33 millimeetrile.

FIA jättis endale õiguse muuta 2027.–2028. aasta üleminekuperioodil tehnilisi nõudeid ja võistlusreegleid, et hoida eri autotüüpide sooritusvõime tasakaalus. WRC2, WRC3 ja Masters Cup jätkavad samal ajal senistel alustel. Püramiidi teises otsas kinnitas FIA uue, taskukohase Rally6 klassi loomise, kus neljakohalistel seeriaautodel põhinevate esiveoliste masinate hind jääb 35 000–47 000 euro vahele.

Toimetaja: Anders Nõmm

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

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