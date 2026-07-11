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Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

Tennis
Linda Noskova
Linda Noskova Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Wimbledoni tenniseturniiri naisüksikmängu võitis tšehhitar Linda Noskova (WTA 12.), kes alistas finaalis kaasmaalanna Karolina Muchova (WTA 9.) 6:2, 5:7, 6:3.

21-aastane Noskova võitis kindlalt avaseti ja oli lähedal turniirivõidu kindlustamisele juba kahe setiga. Paraku raiskas ta koguni viis matšpalli. Parema tegutsemisega võinuks ka teine sett lõppeda tema 6:2 võiduga.

Tagasilöögist hoolimata asus Noskova kohe kolmanda seti alguses 3:0 juhtima ega lasknud seejärel kogenumat kaasmaalast enam kordagi murdepallini, võites kohtumise umbes kahe ja poole tunniga.

Alles juunis esimest korda elus maailma kümne parema hulka kerkinud Noskova polnud varem slämmiturniiridel midagi sarnast korda saatnud. Parimal juhul oli ta seni jõudnud korra veerandfinaali (Austraalia lahtistel 2024). Ka WTA 1000 taseme turniirivõitu tal kirjas pole. Ainus finaal ehk mullused Hiina lahtised läksid Amanda Anisimovale.

29-aastane Muchova sai aga teise slämmifinaali kaotuse pärast 2023. aasta Prantsusmaa lahtiseid. Wimbledonis oli ta seni parimal juhul kahel korral veerandfinaali pääsenud.

Wimbledonis oli laupäeval põhjust rõõmustada ka põhjanaabritel, sest soomlane Harri Heliövaara võitis koos britt Henry Patteniga meespaarismängus. Marcelo Arevalo (El Salvador) ja Mate Pavic (Horvaatia) alistati 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Toimetaja: Siim Boikov

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