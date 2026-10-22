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Saalijalgpalli meistrit hakkavad selgitama seitse naiskonda

Jalgpall
Saalijalgpall
Saalijalgpall Autor/allikas: jalgpall.ee
Jalgpall

Naiste saalijalgpalli meistriliiga uus hooaeg algab 30. oktoobril. Tänavu asub meistritiitli nimel võistlustulle seitse naiskonda, kelle seas on ka kaks uut tulijat.

Varasemast tuttavatest klubidest osalevad FC Jõgeva Wolves/MZ Auto, Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN, Keila JK Naiskond, Tallinna Aurora Futsal ja Tartu Ravens Futsal. Esmakordselt võtavad Meistriliigast osa Põhja-Tallinna JK Volta ja Puhja Spordiklubi, vahendab Jalgpall.ee.

Põhiturniiril kohtuvad naiskonnad omavahel kaks korda kodus-võõrsil-süsteemis. Neli paremat pääsevad finaalturniirile, kus selgitatakse poolfinaalide ja kohamängudega lõplik paremusjärjestus.

Hooaja avamängus kohtuvad 30. oktoobril tiitlikaitsja Tallinna Aurora Futsal ning Kohila Püsivus ja JK Saarepiiga ÜN. Päev hiljem, 31. oktoobril lähevad esimeses voorus vastamisi Keila JK Naiskond ja Tartu Ravens Futsal.

Toimetaja: Siim Boikov

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