Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ja mõlemad kohtumised peetakse võõrsil. Paari parim pääseb järgmisesse ringi, kus 2027. aasta aprillis mängitakse sama süsteemi järgi ühe vastasega ja sealt pääseb võitja juba finaalturniirile Ungaris.

Kokku alustas teekonda Ungaris toimuvatele 2027. aasta maailmameistrivõistlustele 33 naiskonda. Korraldajad ja valitsev meister Norra on oma koha taganud. Lisaks jagatakse osad positsioonid aasta lõpus toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Eesti oli üks kaheksast naiskonnast, kes pidi teekonda alustama eelvalikturniirilt.

Eesti koondise peatreener Ergo Rohi sai MM-valikturniiriks kokku pea parima võimaliku koosseisu, kuid on ka mõned puudujad. "Viimasel hetkel jäi meie üks kaitse tugitalasid Eliisabet Põldver vigastuse tõttu koju. Samuti on Leedus palliv Inga Bušina pikemalt väljakutelt eemal," alustas juhendaja.

Kosovo koondise koosseis on küll viimastel aastatel läbinud väikese noorenduskuuri, kuid paberil on vastased tugevad. Enamus naistest mängivad välismaal ning klubide nimekirjas leiab selliseid käsipalli suurriike nagu Prantsusmaa, Norra ja Saksamaa. Vastased paiknevad Euroopa edetabelis 25. kohal, samal ajal on Eesti 12 kohta tagapool.

"Keeruline on vastaste kohta midagi põhjapanevat öelda," jätkas peatreener. "Juba pärast loosimist oli selge, et see oli meie jaoks raskeim võimalikest variantidest. Väga palju materjali meil nende kohta ei ole. Kosovo ridades on toimunud palju muudatusi ning treeneripingil on samuti uus mees. Paberil on vastased küll tugevamad, aga kui suudame nende nõrku kohti ära kasutada, siis on meil kõik võimalused olemas."

Kosovo eesotsas on 2020. aastal maailma parimaks naiste treeneriks valitud Nenad Šoštaric. Kirju minevikuga mees, kes muuseas valdab vähemalt üheksat keelt, veetis suure osa karjäärist Araabia riikides, kirjutab vabal ajal luuletusi ning on EHF-i ja IHF-i lektoriks, viis Horvaatia naiste koondise paljudele üllatuseks 2020. aastal Euroopa meistrivõistluste pronksmedalini.

"Ma usun, et me võime vastastest kiiremad olla," naases peatreener lõpetuseks tagasi nädalavahetuse võidu võtmete juurde. "Oleme juba mõne aasta koos tööd teinud ning iga algus ei ole enam nii valulik. Loomulikult on meil omad kitsaskohad, aga üritame siin nende päevade jooksul nendega tegeleda. Esimene mäng näitab täpsemad formatsioonid kätte, kuid kindlasti peame proovima agressiivse kaitsega vastaseid suruda."

Eesti naiste koondise koosseis kohtumisteks Kosovoga: Laura Kärner, Annabel Aavik, Marie Urvik, Daniela Tuusis, Oksana Nikora, Polina Gorbatsjova, Maarja Põldver, Alina Molkova, Adriana Jakimova, Elle-Liis Liivas, Merili Heinla, Hannah Mänd, Darja Belokurova, Luiisa Marii Aasna, Diana Laossaar.

Eesti koondis kohtub Kosovoga kõigepealt reedel, 23. oktoobril Eesti aja järgi kell 21.00 ja seejärel päev hiljem Eesti aja järgi kell 18.00.