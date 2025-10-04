X!

Anisimova jooksis ameeriklannade duellis Gauffist üle

Ameeriklanna Amanda Anisimova teenis Pekingis toimuval kõrgeima kategooria tenniseturniiril vägeva võidu, kui loovutas poolfinaalis Coco Gauffile vaid kolm geimi.

Pekingi poolfinaalis sai näha ameeriklannadest esineliku mängijate duelli, aga tänavu nii Wimbledonis kui USA lahtistel finaali jõudnud Anisimova ei andnud Gauffile võimalustki, alistades maailma kolmanda reketi 6:1, 6:2.

Anisimova võitis matši esimesed viis geimi ning realiseeris avasetis võidu kolmanda setipalliga, ka teine sett algas Anisimova jaoks viie järjestikuse geimivõiduga. Maailma tippu kuuluvate ameeriklannade duell kestis vaid tund aega.

Maailma edetabelis neljandal real asetsev Anisimova oli igas elemendis kaasmaalasest üle ning teenis esimeselt servilt punkti 85-protsendilise eduga (Gauff 39%) ja teiselt servilt 40-protsendilise eduga (Gauff 38%). Lisaks murdis ta Gauffi pallingu viiel korral.

Anisimova saab võimaluse mängida oma karjääri teise Masters-sarja turniirivõidu eest, veebruaris võidutses ta Dubais. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi kaasmaalane Jessica Pegula (WTA 7.) ja tšehhitar Linda Noskova (WTA 27.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

