Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

Carr mängis viimati Brasiiliga kõrgliigas Unifacisa meeskonnas, aga on varem pallinud ka mitmel pool Euroopas. Sealjuures krooniti ta 2021. aastal Norrköpingi Dolphinsi ridades Rootsi meistriks.

"Meil on väga hea meel tervitada Phili meie meeskonnas," sõnas Keila KK peatreener Alessio Landra. Tema sõnul polnud Golsonile nii lühikese ajaga sobiva asendaja leidmine lihtne. Colin tegi viimase kahe kuu jooksul suurepärast tööd ning kogu meeskond on talle tema panuse eest tänulik. "Usun, et Phil toob meile juurde kvaliteeti, kogemusi ja väärtuslikke oskusi, mis aitavad meil meeskonnana edasi areneda," lisas Landra.

"Olen väga rõõmus, et mul on võimalus siin olla ja mängida veel üks hooaeg uues riigis," sõnas Carr. "Loodan, et suudame meeskonnaga seatud eesmärke ületada ja sel hooajal palju võite võtta. Ootan, et meeskond muutuks iga päevaga paremaks ning annaksime fännidele põhjust meie üle uhkust tunda."

Carr debüteerib Keila KK särgis laupäeval, 24. oktoobril, kui meeskond sõidab külla favoriit Riia Zellile.

Eelmisel hooajal Leedu madalamas liigas mänginud Golson jõudis pidada Keila eest viis kohtumist, visata keskmiselt 11,4 punkti ja haarata 3,8 lauapalli.