Võimsas hoos Harju Laagri alistas Flora ja lisas hõbedaheitlusesse vürtsi

Avavärav sündis juba kolmandal minutil, kui Kaspar Laur suunas nurgalöögile järgnenud olukorras palli tagumise posti kõrvale, kirjutab jalgpall.ee.

Neli minutit hiljem suurendas Marten Henrik Klement Harju eduseisu, saates palli karistusala joonelt ristnurka. 18. minutil lõi Laur oma teise värava, suunates palli pika küljesisseviske järel peaga võrku. Flora avas oma väravaarve 78. minutil, kui Erik Sorga lükkas palli tühja väravasse pärast seda, kui Harju väravavaht oli esimese pealelöögi tõrjunud.

Harju on Premium liigas püsinud kaotuseta kuus mängu järjest, teenides selle perioodi jooksul viis võitu ja ühe viigi. Meeskond paikneb 47 punktiga kuuendal kohal. Sama palju punkte on kogunud ka viiendal real asuv Tartu JK Tammeka, kellel on üks mäng vähem peetud.

Flora hoiab 58 punktiga teist kohta. Liidrile järele jõuda pole enam võimalik, kuid teise koha säilitamiseks tuleb valvel olla, sest lähim jälitaja Paide Linnameeskond jääb Florast vaid punkti kaugusele ning neil on üks mäng varuks.