Endine snuukri maailma esinumber andis avameelse intervjuu

40-aastane Allen naasis pärast kuue kuu pikkust pausi võistlustulle kodumaal Belfastis toimuval reitinguturniiril, kus pidi 64 parema seas tunnistama hea sõbra Jordan Browni (WS 65.) 4:2 paremust. Allen oli kohtumise järel silmnähtavalt emotsionaalne ning tunnistas avameelses intervjuus, et kaalub tippspordist lahkumist.

"Ausalt öeldes ei ole hästi läinud. Olen praegu raskes olukorras, nii et isegi areenile tulemine ja matšis pingutamine olid mulle katsumuseks. Kui ma ei oleks pidanud Jordani vastu mängima, siis ma ei oleks siia üldse ilmunud. Tundsin, et peaksin veel viimast korda mängima Waterfrontis (areen Belfastis - toim.), kus kõik 2005. aastal algas. Sain mängida hea sõbra vastu. See oli parim viis karjäärile punkti panemiseks," rääkis Allen otseülekandes.

Kui intervjueerija küsis üle, kas Allen mõtleb tõsimeeli karjääri lõpetamisele, siis vastas snuukriäss jaatavalt. "Ma lihtsalt ei näe enam snuukrit enda tulevikus. Seda on kurb tunnistada, sest see on ainus asi, mida olen armastanud teha alates 12. eluaastast. Viimased kuud on kulgenud keeruliselt. See on pannud mind snuukri mängimist teise pilguga vaatama. Praegu üritan lihtsalt ellu jääda," tõdes Allen.

Veidi hiljem rääkis Allen karjääri lõpetamisest ka BBC Spordile. "Ma ei kavatseda seda kohe pärast kaotust teatada, kuid see on midagi, mille peale olen juba tükk aega mõelnud. Järgmise kuue nädala jooksul peab midagi muutuma, et ma osaleksin UK Championshipil. Pean järgnevatel nädalatel kõvasti tööd tegema, et näha, mis mind ees ootab," ütles Allen.

Allen on 21 aastat kestnud profikarjääri jooksul võitnud 12 reitinguturniiri, sealhulgas 2018. aastal Mastersi ja 2022. aastal UK Championshipi. Tänavu mais jõudis ta maailmameistrivõistlustel poolfinaali, kus kaotas hilisemale tiitlivõitjale Wu Yizele. Allen oli maailma esinumber 2024. aasta maikuust kuni sama aasta augustini.