Kullamäe klubi pidi eurosarjas tunnistama Londoni meeskonna paremust

Kohtumise esimene poolaeg kulges tasavägiselt, aga kolmandal veerandil haarasid külalised selge edu - vahepeal juhiti 17 punktiga (39:56). Viimase veerandi alguses sai Cluj-Napoca vahe paaril korral kaheksale, aga lähemale enam ei jõutud ja Briti klubi teenis kindla võidu.

17 minutit mänginud Kullamäe viskas viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2) jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi neli viga. Kolm Cluj-Napoca mängijat (Malcolm Hill, Uroš Plavšic, Javonte Smart) viskasid 14 silma, võitjate parim oli 16 punktiga Thomas Kennedy.

Eurocupi B-alagrupis on nüüd mõlemal meeskonnal kaks võitu ja kaks kaotust. Kokku on selliseid meeskondi kaheksast kuus. Paremini on läinud üksnes Tenerifel (3-1) ja kehvemini Ankara Türk Telekomil (1-3).

Reedel, 23. oktoobril võõrustab Cluj-Napoca juba Aadria liigas Montenegro klubi Podgorica Studentski Centarit ja neli päeva hiljem sõidetakse Eurocupi raames külla Frankfurdi Skylinersile.