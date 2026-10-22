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Kullamäe klubi pidi eurosarjas tunnistama Londoni meeskonna paremust

Korvpall
Kristian Kullamäe (viskel).
Kristian Kullamäe (viskel). Autor/allikas: U-BT Cluj-Napoca/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallur Kristian Kullamäe klubi Cluj-Napoca jäi Eurocupi sarjas kodus alla London Lionsile 72:89 (22:21, 15:19, 18:24, 17:25) ja sai tabelisse kahe võidu kõrvale teise kaotuse.

Kohtumise esimene poolaeg kulges tasavägiselt, aga kolmandal veerandil haarasid külalised selge edu - vahepeal juhiti 17 punktiga (39:56). Viimase veerandi alguses sai Cluj-Napoca vahe paaril korral kaheksale, aga lähemale enam ei jõutud ja Briti klubi teenis kindla võidu.

17 minutit mänginud Kullamäe viskas viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2) jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi neli viga. Kolm Cluj-Napoca mängijat (Malcolm Hill, Uroš Plavšic, Javonte Smart) viskasid 14 silma, võitjate parim oli 16 punktiga Thomas Kennedy.

Eurocupi B-alagrupis on nüüd mõlemal meeskonnal kaks võitu ja kaks kaotust. Kokku on selliseid meeskondi kaheksast kuus. Paremini on läinud üksnes Tenerifel (3-1) ja kehvemini Ankara Türk Telekomil (1-3).

Reedel, 23. oktoobril võõrustab Cluj-Napoca juba Aadria liigas Montenegro klubi Podgorica Studentski Centarit ja neli päeva hiljem sõidetakse Eurocupi raames külla Frankfurdi Skylinersile.

Toimetaja: Siim Boikov

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