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USA võimlemisnaiste pikk edulugu sai otsa

Võimlemine
Sportvõimlemise MM. Naiste võistkonnavõistluse pjedestaal
Sportvõimlemise MM. Naiste võistkonnavõistluse pjedestaal Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE/SIPA
Võimlemine

Rotterdamis jätkuvatel sportvõimlemise maailmameistrivõistlustel sai otsa Ameerika Ühendriikide naiskonna epohh, sest võistkonnavõistluses tuli tunnistada Hiina paremust.

USA koondis oli võitnud sel distsipliinil 11 MM-kulda järjest ehk viimati jäädi esikohata 2010. aastal. Nüüd aga osutus Hiina koondis tugevamaks. Enne vabaharjutust oli vaja Qiu Qiyuanil koguda 12,600 punkti ja ta sa kirja võiduks piisavad 12,833 punkti.

Kokkuvõttes teenis Hiina esikoha 164,764 punktiga ja ameeriklannadel jäi esikohast puudu vaid 0,233 punkti. Hiina jaoks oli tegemist esimese MM-tiitliga 20-aastase pausi järel. Kolmandaks tuli 164,063 punktiga Jaapani naiskond.

Hiina võidukasse koondisesse kuulusid Du Siyu, Ke Qinqin, Qiu Qiyuan, Zhang Qingying, Zhang Yihan ja varuvõistlejana Qin Xinyi. USA tiimi moodustasid Skye Blakely, Charleigh Bullock, Dulcy Caylor, Reese Esponda, Claire Pease ja varuvõistleja Hezly Rivera.

USA koondis on võitnud sel alal viimasest neljast olümpiast neli, vaid 2021. aasta Tokyos tuli tunnistada Venemaa olümpiakomitee naiskonna paremust.

Rotterdami maailmameistrivõistlustel on jagatud nüüd kaks medalikomplekti, sest paremad on selgunud ka meeste võistkonnavõistluses, kus ameeriklastel tuli leppida kuuenda kohaga. Seal jõudsid esikolmikusse Jaapan (251,928 punkti), Venemaa (250,329) ja Hiina (249,193).

Maailmameistrivõistlused kestavad pühapäeva, 25. oktoobrini.

Toimetaja: Siim Boikov

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