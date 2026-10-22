Gregor Jeets võitis McLareni sarja finaalis mõlemad sõidud

Autoringrajasarja McLaren Trophy Europe hooaja viimane võistlusnädalavahetus peeti Portugalis Portimão ringrajal, kus oli kavas kaks sõitu. Finaaletapile mindi vastu selge eesmärgiga - võidelda sarja üldvõidu nimel.

Target Racing meeskonna McLaren Artura Trophy EVO-ga startinud duo oli kiireim mõlemas sõidus. Portimãosse tuldi üldarvestuse neljandalt kohalt, kuid juba pärast esimest sõitu asusid Jeets ja Ianniello sarja juhtima. Kogutud punktide põhjal on nad ka hooaja üldliidrid, ent ametlik lõppseis kinnitatakse järgmise kahe nädala jooksul.

Kuigi paar näitas läbi hooaja häid esitusi, oli Portimão etapp kindlasti nende parim – seda enam, et mängus oli üldvõit ja pinge oli haripunktis.

"Minu jaoks oli rada täiesti uus, sõitsin seal esimest korda. Võib öelda, et nädalavahetus läks üle ootuste hästi. Esimest korda sel hooajal olime autos, mis suutis võita mõlemad nädalavahetuse sõidud. Pühapäeval olid minu vahetuse ajal väga keerulised olud – pooltes kurvides sadas, aga all olid kuiva ilma rehvid. Sellest hoolimata täitsime seatud eesmärgid," võttis Jeets võiduka nädalavahetuse pressiteate vahendusel kokku.

Jeetsi jaoks oli tegemist esimese täishooajaga ringrajas ja McLaren Trophy Europe sarjas, milles ei olnud varem osalenud ka Target Racing. Tema sõnul andis see suure kogemuse ja näitas, et meeskond suutis oma tempoga silma paista.

"Kogu hooaega vaadates oli see väga hea õppimise aasta. Kokku oli viis võistlusnädalavahetust ja kümme võidusõitu. Viiel korral lõpetasime poodiumil, neist kolm sõitu võitsime, kahel korral olime neljandad ja kolme sõidu tulemused kannatasid tehniliste probleemide tõttu. Julgen öelda, et olime Riccardoga kogu hooaja vältel kiiruselt üks domineerivamaid autosid. On hea tunne, et juba esimesel täishooajal sujus kõik nii hästi," rääkis Jeets.

"Loodan, et lõime tugeva vundamendi nii järgmiseks hooajaks kui ka eelolevateks aastateks. Kogu meeskond tegi hooaja jooksul suurepärast tööd – inseneridest kuni tiimikaaslaseni, kes sõitis kogu hooaja vältel väga hästi. Lõpuks jõudsime kiiruselt tasemele, kuhu meid hooaja alguses ei oleks julgenud paigutada, kuigi just see oli McLareni seatud eesmärk meile," võttis Jeets kokku.