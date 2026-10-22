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Kergejõustiku EM naaseb Helsingisse

Kergejõustiku EM
Paavo Nurmi skulptuur Helsingi Olümpiastaadioni lähistel
Paavo Nurmi skulptuur Helsingi Olümpiastaadioni lähistel Autor/allikas: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Kergejõustiku EM

Euroopa kergejõustikuliit valis 2030. aasta Euroopa meistrivõistluste korraldajaks Soome pealinna Helsingi, mis toob kontinendi paremad taas Olümpiastaadionile mõõtu võtma.

Korraldajaks kandideerisid kaks linna ja Helsingil õnnestus vastavas heitluses edestada Belgia pealinna Brüsselit. Põhjanaabrite pealinn on võistluste läbiviimisel juba kogenud tegija.

"Meil on hea meel anda 2030. aasta Euroopa kergejõustiku meistrivõistluste korraldamise õigus Helsingile, linnale, millel on meie spordiala ajaloos silmapaistev koht," lausus Euroopa kergejõustikuliidu president Dobromir Karamarinov.

"See on neljas kord, kui Helsingi meistrivõistlusi võõrustab, rohkem kui ükski teine linn ürituse peaaegu saja-aastase ajaloo jooksul. See on tunnistus Soome kestvast kirest ja seosest kergejõustikuga."

"Oleme täiesti kindlad, et Helsingi pakub Euroopa parimatele sportlastele veel ühe suurepärase areeni," jätkas ta. "Hiljuti renoveeritud Helsingi olümpiastaadion on üks maailma ajaloolisemaid kergejõustikustaadione ja olen kindel, et see on unustamatu taustaks nii staadioni pealtvaatajatele kui ka miljonitele inimestele kogu Euroopas ja kogu maailmas."

Helsingi on varem võõrustanud kergejõustiku EM-i 1971., 1994. ja 2012. aastal. 2030. aasta EM on kindlasti magus, sest erinevalt kahe aasta pärast Poola linnas Chorzowis toimuvast EM-ist ei ole samal suvel teisi suuri tiitlivõistlusi. Poolas toimub EM kaks aastat järjest, sest Torunile anti 2029. aasta sisevõistluste korraldusõigus.

Toimetaja: Siim Boikov

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