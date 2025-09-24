Kläbo viidi kurja herilase tõttu haiglasse

Viiekordne olümpiavõitja ja 15-kordne maailmameister Kläbo ja neljakordsest maailmameistrist koondisekaaslane Emil Iversen rändasid augustis USA-sse Utah' osariiki, kus pidasid maha viienädalase treeninglaagri. Kläbo on eelnevatel aastatel samamoodi kõrgustes treeninud ning ütles TV2-le, et sellised laagrid on olnud tema edu aluseks.

Paraku pidi ta sel aastal treeningutele pidurit tõmbama, sest kuri herilane saatis 28-aastase suusataja haiglavoodisse. "Poole intervallitreeningu pealt sain randmele nõelata, aga ei pidanud seda suureks asjaks ja lõpetasin trenni ära. Järgmisel hommikul ärkasin üles ja mu käsi oli õhupalliks paisunud," rääkis Kläbo.

Mürk liikus kiirelt lümfidesse ning suusataja võttis ühendust koondise tohtri Ove Ferageniga, kes soovitas abi otsida haiglast. "Mu pulss oli puhkeolekus ilma trennita kolm või neli päeva väga kõrge. Hoiame kõrgustes treenides südame löögisagedusel pingsalt silma peal," rääkis Kläbo. "USA haiglas tehakse kõik korralikult ära. Mulle anti kittel, tehti mitu testi ja veetsin pool päeva seal."

Norralane pidi seejärel neli päeva pikutama. "Logelesin voodis, mängisin PlayStationit ja proovisin rahulikult võtta. Aga jube igav oli, sest mulle meeldib päikese käes olla ja trenni teha," meenutas ta. "Õnneks jätsin antibiootikumid vahele, sain kasutada kaasa võetud ravimeid. Pidime kindlaks tegema, et põletikku ei tekiks."

"See herilane oli hiiglaslik. Ma lõin ta käega eemale ja tundsin, et tapsin ta. Tundsin nagu oleksin küpsise purustanud. USA herilased on vist meie omadest natuke suuremad!" naljatles Kläbo. "Aga sellised asjad juhtuvad. Igav oli küll, aga samas sain paar päeva puhata. Mul ei teki aasta jooksul väga palju puhkeaega, seega pean seda nautima."

Tänavune MK-hooaeg algab novembri lõpus Soomes Rukal ning kestab märtsini, kuid hooaja sisse mahub suur spordipidu, kui 6.-22. veebruarini toimuvad Milano Cortina olümpiamängud.