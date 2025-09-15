Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis
Esmaspäeval avaldatud tennise maailma edetabelis hoiab Mark Lajal jätkuvalt 156. kohta, kuid Daniil Glinka langes üheksa positsiooni võrra 313. kohale. Napilt mahub tuhande hulka ka Kristjan Tamm, kes on 924.
Edetabeli esiotsas lõppenud nädala muudatusi ei toonud: juhib endiselt hispaanlane Carlos Alcaraz, kellele järgnevad Jannik Sinner (Itaalia), Alexander Zverev (Saksamaa), Novak Djokovic (Serbia), Taylor Fritz (USA) ja Ben Shelton (USA).
Naiste maailma edetabelis mahub eestlannadest tuhande hulka vaid Elena Malõgina, kes tõusis seitsme astme võrra 440. kohale.
Maailma edetabelit juhib jätkuvalt Arina Sabalenka, kellele järgnevad Iga Swiatek (Poola), Coco Gauff (USA), Amanda Anisimova (USA), Mirra Andrejeva ja Madison Keys (USA).
Toimetaja: Siim Boikov