Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 156.) alustas Prantsusmaal Saint-Tropez' toimuvat Challenger 125 turniiri soliidse võiduga, kui alistas kodupubliku ees mänginud Sascha Gueymard Wayenburgi (ATP 208.).

Äsja kodumaal Davise karikasarjas Eesti koondist esindanud 22-aastane Lajal alustas turniiri tugevalt, kui võitis prantslase vastu esimesed kolm geimi. Seejärel hoidis ta eakaaslast vähemalt kahe geimi kauguses ning vormistas 6:2 võidu.

Teine sett algas täpselt samamoodi: eestlane võitis esimesed kolm geimi, seejuures ei loovutanud ta teises ja kolmandas Gueymard Wayenburgile ühtki punkti. Lajal juhtis taas 4:1 ja 5:2, kuid siin tuli stsenaariumisse väike muudatus, kui prantslane veel ühe geimi võitis. Järgmises sai Lajal matšpalli ning kasutas selle ka ära, vormistades 6:3 võidu.

Mõlemad mehed lõid tunni ja seitse minutit väldanud kohtumise vältel neli ässa, aga Lajal patustas seitsme topeltveaga, kui vastane tegi kaks topeltviga. Eestlase realiseerimisprotsent esimesel pallingul oli aga suisa 89 protsenti (Gueymard Wayenburg 70%). Teisel servil realiseeris Lajal 35-protsendiliselt (Gueymard Wayenburg 47%). Lajal realiseeris oma neljast murdevõimalusest kolm ning tõrjus vastase kolm võimalust, teenides kõigist 95 mängitud punktist 54.

Turniiril seitsmenda asetuse saanud Lajali vastane teises ringis selgub alles kolmapäeval, kui vastamisi lähevad Alex Molcan (ATP 203.) ja Kimmer Coppejans (ATP 184.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

