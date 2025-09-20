X!

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti tennisistid Mark Lajal, Daniil Glinka ja Elena Malõgina edenesid reedel poolfinaali.

Esireket Mark Lajal (ATP 156.) jäi Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval Challenger 125 turniiril kodupubliku ees mänginud Hugo Grenier' (ATP 199.) vastu kaks esimest geimi, kuid suutis kaotusseisust välja tulla ning viigistada 3:3. Pärast seda vahetasid mehed geimivõitusid, kuid Lajali õnnestus kaks korda murda ning 6:4 võit vormistada.

Teine sett möödus samuti tasavägiselt, kuid Lajal tõrjus seisul 4:5 ning kaks setipalli, et viigistada. Siis võitis prantslane aga kaks geimi, et kohtumine otsustavasse setti viia.

Kolmandas setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni Lajal 5:4 eduseisul neljandat korda Grenier' servi murdis ning prantslase 6:4, 5:7, 6:4 alistas. Ühtlasi sai eestlane väikese revanši, sest Grenier lülitas ta mullu Austraalia lahtiste kvalifikatsioonis konkurentsist.

Lajal on jooksvas ATP edetabelis kerkinud 144. reale, mis tähistab taas karjääri parimat positsiooni. Saint-Tropez' turniiri poolfinaalis kohtub ta türklase Moez Echarguiga (ATP 175.), kellega varasemalt vastamisi läinud ei ole.

Daniil Glinka (ATP 313.) jätkas Prantsusmaal Nevers'is peetaval ITF-i M25 taseme turniiril võimsalt, kui alistas hollandlase Niels Viskeri (ATP 638.) 6:4, 6:2. Eestlane ei ole oma kolme mängu jooksul kaotanud ühtegi setti, poolfinaalis läheb esimese asetusega Glinka kokku prantslase Loann Massardiga (ATP 532.).

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 440.) jätkas Türgis Kayseris toimuval W15 taseme ITF-i turniiril samuti võidukalt, kui teenis veerandfinaalis ukrainlanna Mariia Bergeni (WTA 1240.) üle 1:6, 6:4, 6:2 võidu. Poolfinaalis ootab esimese asetusega Malõginat austraallanna Alana Subasic (WTA 609.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

