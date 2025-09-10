Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

Alev näeb Milano Cortina olümpial oma põhidistantsina võistluste eelviimasel päeval sõidetavat 50 kilomeetri ühisstardist klassikasõitu. Trondheimi maailmameistrivõistlustel lõpetas Alev 50 kilomeetri vabatehnikasõidu 19. kohal.

Sel suvel on Alev saanud teha korraliku ettevalmistuse olümpiahooajaks ning loodab Val di Femme olümpiaradadel ikkagi MM-il kripeldama jäänud lõppkoha üle sõita.

"Tuleb nii treenida, et see 50 klassikat oleks kasulikum kui eelmisel aastal uisus. Selle peal see fookus praegu on ja usun, et on potentsiaali seal raskel rajal sõita päris hästi. Kindlasti ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale. Treeningud on ikkagi 50 km suunitlusega," rääkis Alev.

Olümpiamängude murdmaarajad asuvad Trondheimi MM-i radadest küll oluliselt kõrgemal, 900 meetri peal, aga sealne kõrgus veel suvist pikemat keskmäestiku ettevalmistust ei nõua. Alev plaanib mägedepäevade arvestuses hoida traditsioonilist joont.

"Pigem on see mäestikulaagrite kava standartne. Selle järgi saab küll treenida, kuid see pole plaanis nüüd selle pärast, et Val di Femme oleks kõrgel. Norras me treenimegi 800-900 meetri peal, et see kõrguse alla ei kvalifitseeru," lisas Alev.

Milano Cortina olümpiamängud toimuvad 6. veebruarist 22. veebruarini.