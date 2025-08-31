X!

Sinner pääses edasi, Wongi ajalooline teekond sai läbi

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Maailma esireket Jannik Sinner alistas USA lahtiste kolmandas ringis Denis Shapovalovi (ATP 29.) ning pääses neljandasse ringi.

24-aastane Sinner, kes jahtib oma viiendat suure slämmi tiitlit, alistas Shapovalovi 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. Varasemates voorudes oli itaallane loovutanud vaid 11 geimi, kuid seekordne esitus oli ebatavaliselt kõikuv – serv ei toiminud ja lihtvigu kogunes tervelt 36.

"Ma ei ole masin, ka mina maadlen asjadega aeg-ajalt," sõnas Sinner pärast mängu. "Tänane mäng oli raske, aga ma jäin vaimselt tugevaks ja see oli minu jaoks väga oluline võit."

Mängus tegi ta viis topeltviga ja esimese servi protsent oli tal 58. Shapovalov alustas jõuliselt ja haaras avasetis 5:2 eduseisu. Sinner suutis tagasi murda, kuid andis seti siiski topeltveaga käest.

Alates kolmanda seti keskpaigast haaras Sinner täieliku kontrolli. Ta võitis järgmisest 15 geimist 12 ning kindlustas koha neljandas ringis, kus teda ootab Kasahstani mängija Alexander Bublik (ATP 24).

21-aastase Coleman Wongi (ATP 173.) ajalooline teekond lõppes viiesetilises heitluses Andrei Rubljovi (ATP 15.) vastu. Wong tegi turniiril ajalugu, saades esimeseks Hongkongi meesmängijaks, kes on jõudnud avatud ajastul suure slämmi põhitabelisse. Pärast edukat kvalifikatsiooni ja kahte võitu põhiturniiril lõppes tema vapustav teekond kolmandas ringis 6:2, 4:6, 3:6, 6:4, 3:6 kaotusega.

"Ta mängis agressiivselt ja julgelt – see tegi olukorra keeruliseks," sõnas Rubljov. "Alguses oli ta täiesti üle. Mul tuli iga punkti eest võidelda."

Rubljovile tuleb järgmises ringis vastu Felix Auger-Aliassime (ATP 27.), kes võitis Alexander ZverevIT (ATP 3.) 4:6, 7:6 (7), 6:4, 6:4.

Šveitslane Leandro Riedi (ATP 435.) jõudis neljandasse ringi, kui poolakas Kamil Majchrzak (ATP 76.) pidi avasetis vigastuse tõttu mängimisest loobuma. Riedist sai madalaima edetabelikohaga mängija, kes on alates 2002. aastast on mõnel suurel slämmil neljandasse ringi jõudnud. Tema järgmine vastane austraallane Alex de Minaur (ATP 8.).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

