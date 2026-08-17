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Kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Faria üllatas Sheltonit

Tennis
Jaime Faria
Jaime Faria Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Sarnaselt Mark Lajalile kvalifikatsiooni kaudu USA-s Cincinnatis toimuvale kõrgeima kategooria ATP turniirile peale saanud Jaime Faria korraldas üllatuse, kui alistas maailma kuuenda reketi Ben Sheltoni kahes setis.

23-aastane Faria (ATP 78.) alistas avaringis ameeriklase Jenson Brooksby (ATP 74.) ning lülitas seejärel 6:4, 6:4 võiduga konkurentsist ka ameeriklaste esireketi Ben Sheltoni. Seejuures oli Shelton alles eelmisel nädalavahetusel Montrealis toimunud ATP 1000 turniiril võidutsenud.

Tegemist oli portugallase esimese võiduga maailma edetabeli esikümne mängija üle. "Sellistes hetkedes üritad lihtsalt kõike nautida. See on väga emotsionaalne hetk nii minu kui ka mu tiimi jaoks. Teha seda sellise mängija vastu tema kodupubliku ees, see teeb võidu veelgi erilisemaks!" ütles Faria.

Portugallane läheb kolmandas ringis vastamisi australlase Adam Waltoniga (ATP 98.), kes on seni alistanud Nicolas Mejia (ATP 122.) ning Ignacio Buse (ATP 36.).

Meeste turniiril on esireketiks sakslane Alexander Zverev (ATP 3.), kes kohtub kolmandas ringis prantslanse Terence Atmane'iga (ATP 45.). Kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 4.) sai teise asetuse ning alistas teises ringis kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 49.).

Naiste turniiril suurüllatusi sündinud ei ole, maailma esireket Arina Sabalenka alustas võidukalt ja sama tegi maailma teine reket Jelena Rõbakina. Võite on teeninud ka Jessica Pegula (WTA 3.), Coco Gauff (WTA 4.) ning Iga Swiatek (WTA 7.)

Mõlema turniiri võitjad selguvad 23. augustil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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