Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

23-aastane norralanna jättis oma põhiala algavaks hooajaks tagaplaanile, sest naiste kahevõistlus ei kuulu Milano taliolümpiamängude võistluskavva. Selle asemel võistleb ta sel hooajal suusahüpetes.

Nädalavahetusel osales Hansen Trondheimis toimunud Norra suvistel meistrivõistlustel ja teda saatis kohe edu: suure mäe võistlusel hüppas ta avavoorus 119 meetrit ja oli kolmas, ent teises voorus hüpatud 123,5 meetriga tõusis Hansen kullale. Talle järgnesid teised Norra suusahüppekoondislased Heidi Dyhre Traaserud ja avavooru järel juhtinud Anna Odine Ström.

Olümpiahooajaks on kahevõistluse kõrvale jätnud ka 31-aastane Pekingi olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Espen Björnstad, kes püüab samuti sinilindu suusahüpetes. Laupäeval krooniti ta Norra meistriks normaalmäel, pühapäeval sai ta Kristoffer Eriksen Sundali järel teise koha.

Laupäeval kolme kuu pikkuse võistluskeelu saanud Norra tippsuusahüppajad Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang oleks võinud nädalavahetusel kodustel meistrivõistlustel osaleda, sest keeld kehtib vaid FIS-i egiidi all toimuvatel üritustel, ent otsustasid seda mitte teha.