X!

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

Kahevõistlus
Gyda Westvold Hansen.
Gyda Westvold Hansen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kahevõistlus

Norra kahevõistleja Gyda Westvold Hansen otsustas pool aastat enne Milano Cortina taliolümpiamänge teha karjääris suure pöörde.

Naiste kahevõistluse viiekordne maailmameister otsustas oma põhiala kõrvale heita, sest see ei kuulu Milano Cortina taliolümpiamängude võistluskavva. "Kasutan ainsat võimalust, mis mul on, et pääseda olümpiale. Selleks pean edaspidi keskenduma suusahüpetele," rääkis Hansen NRK-le.

Sel nädalavahetusel osaleb Hansen koos teiste Norra suusahüppajatega Trondheimis toimuvatel suvistel meistrivõistlustel. Ta tunnistas NRK-le, et ainult hüppamisele keskendumine ja suusatamise kõrvale jätmine on suur muutus.

"See nõuab ikka väga palju. Naiste suusahüppes on konkurents väga tihe, ka Norras on palju tugevaid sportlasi. Õnneks annab uus väljakutse mulle lisaenergiat ja -motivatsiooni, et anda endast maksimumi."

23-aastane Hansen olümpiamedalist esialgu unistada ei julge. "Raske öelda, kas suudan olümpial medalite nimel heidelda. Esialgu tahan lihtsalt näha, kui tugevaks saan. Praegu on keeruline end teistega võrrelda."

Hansen kinnitas, et kahevõistlus jääb hetkel tahaplaanile, kuid kavatseb pärast olümpiat selle juurde naasta. "Selline on minu plaan praegu, aga eks näis, kui edukas ma olen. See saabki määravaks."

Norralanna ei varja, et risk on suur. "Tunne on selline, et kas võidan kõiki või kaotan terve hooaja. Aga usun, et see risk on seda väärt."

Norra kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan toetab Hanseni otsust täielikult. "On väga eriline ja samas kurb, et tippsportlane peab 2025. aastal spordiala vahetama, et olümpiale pääseda," sõnas Stuan.

"Kahevõistluses on talle uks alati avatud. Kui ta meie juurde naaseb, siis saab kindlasti oma koha võistkonnas tagasi. Tal on meie tiimis eriline staatus, mida kellelgi teisel ei ole."

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad järgmise aasta 6. veebruaril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

kahevõistluse uudised

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

06.05

Norra kahevõistlustipp kaalub karjääri lõpetamist

14.04

Otepää kahevõistluse MK-etapp jahib rahvusvahelist jätkusuutlikkuse auhinda

10.04

Norra koondise juures treeniv Ilves saab uue hüppetreeneri

03.04

FIS lubas Norra kahevõistluse treeneri tagasi tööle

28.03

Ilves: on vaja sädet ja natuke uusi asju, aga igal juhul jätkan Norras

22.03

Kristjan Ilves lõpetas hooaja kümnendana

21.03

Ilves võitles end Lahtis suusarajal 15 kohta kõrgemale

20.03

Ilves maandus hooaja viimasel eelvõistlusel kolmandas kümnes

16.03

Herola võttis Riiberi hüvastijätuvõistlusel esimese võidu

16.03

VIDEO | Kuningas Riiber jättis kahevõistlusega hüvasti

16.03

Riiber lõpetab karjääri: olen kohutavalt väsinud

15.03

Geiger alistas lõpusirgel Riiberi, Ilves kerkis üheksandaks

14.03

Ilvese mured hüppemäel jätkusid Oslo MK-etapi eelvõistlusel

08.03

Markvardt 1997. aastast: ühel hetkel käis klõps ja hüpped hakkasid tulema

08.03

Ilves: jalg on tühi, see oli paras kannatamine

sport.err.ee uudised

13:52

Inglismaa jalgpalliklubi kurikuulsa omaniku ja peatreeneri vahel käärib

13:02

Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

12:29

Grabe jäi USA lahtistel pidama veerandfinaalis

11:47

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

11:11

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

10:48

Jamaica kettaheitja alistas Teemantliigas Alekna ja Cehi

10:14

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i avapäeval neli medalit

09:45

Chelsea vastas West Hami kaunile avaväravale viiega

09:09

Bayern alustas uut liigahooaega hävitustööga

08:40

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

08:06

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Ironmanil võistlevad noored triatleedid valmistuvad olümpiateekonnaks

22.08

Jaapani ralliäss loodab Paidest korraldusnippe koju kaasa võtta

22.08

Pajur võitis Balti keti velotuuri pikima etapi ja kerkis üldliidriks

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

ETV spordisaade, 22. august

22.08

VIDEO | Võimsalt alustanud Vaprus alistas iluvärava toel Levadia

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

22.08

Heas hoos Pärnu Vaprus üllatas rahvusstaadionil Levadiat Uuendatud

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo