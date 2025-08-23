Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

Naiste kahevõistluse viiekordne maailmameister otsustas oma põhiala kõrvale heita, sest see ei kuulu Milano Cortina taliolümpiamängude võistluskavva. "Kasutan ainsat võimalust, mis mul on, et pääseda olümpiale. Selleks pean edaspidi keskenduma suusahüpetele," rääkis Hansen NRK-le.

Sel nädalavahetusel osaleb Hansen koos teiste Norra suusahüppajatega Trondheimis toimuvatel suvistel meistrivõistlustel. Ta tunnistas NRK-le, et ainult hüppamisele keskendumine ja suusatamise kõrvale jätmine on suur muutus.

"See nõuab ikka väga palju. Naiste suusahüppes on konkurents väga tihe, ka Norras on palju tugevaid sportlasi. Õnneks annab uus väljakutse mulle lisaenergiat ja -motivatsiooni, et anda endast maksimumi."

23-aastane Hansen olümpiamedalist esialgu unistada ei julge. "Raske öelda, kas suudan olümpial medalite nimel heidelda. Esialgu tahan lihtsalt näha, kui tugevaks saan. Praegu on keeruline end teistega võrrelda."

Hansen kinnitas, et kahevõistlus jääb hetkel tahaplaanile, kuid kavatseb pärast olümpiat selle juurde naasta. "Selline on minu plaan praegu, aga eks näis, kui edukas ma olen. See saabki määravaks."

Norralanna ei varja, et risk on suur. "Tunne on selline, et kas võidan kõiki või kaotan terve hooaja. Aga usun, et see risk on seda väärt."

Norra kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan toetab Hanseni otsust täielikult. "On väga eriline ja samas kurb, et tippsportlane peab 2025. aastal spordiala vahetama, et olümpiale pääseda," sõnas Stuan.

"Kahevõistluses on talle uks alati avatud. Kui ta meie juurde naaseb, siis saab kindlasti oma koha võistkonnas tagasi. Tal on meie tiimis eriline staatus, mida kellelgi teisel ei ole."

Milano Cortina taliolümpiamängud algavad järgmise aasta 6. veebruaril.