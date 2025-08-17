Rullsuusatamise distantsisõidu Eesti meistriks tulid Himma ja Kaasiku

Meeste 15 km distantsil näitas parimat minekut 25-aastane Martin Himma (MTÜ Karupesa Team), kes läbis raja ajaga 30.42,4. Hõbemedali teenis Ralf Kivil (Emajõe Suusaklubi) tulemusega 31.17,9, pronksile tuli Christopher Kalev (Spordiklubi CFC) ajaga 31.31,2.

"Stardirullid olid kiired ja läksin julgelt peale – hoidsin ühtlast tempot ning vahe konkurentidega kasvas. Kindlasti aitas mind enesekindlus ja teadmine, et mul on reaalne võimalus võita," ütles Himma. "Minuga poodiumit jaganud Ralf Kivil on samuti väga tugev sõitja – temaga koos on lahe treenida ning tundub, et teeme õiget asja," lisas ta.

Naiste 10 km distantsil võidutses Keidy Kaasiku (Ambla Spordiklubi), lõpetades võistluse ajaga 23.22,9. Teise koha saavutas laupäevane sprindi Eesti meister Mariel Merlii Pulles (MTÜ Karupesa Team) ajaga 23.38,6 ning kolmandaks tuli Kaidy Kaasiku (Ambla Spordiklubi), kes sai kirja tulemuse 23.43,1.

"Andsin endast maksimumi – hoidsin ühtlast tempot ja suutsin lõpus veel kiirust juurde panna. Eilne neljas koht jäi kripeldama ning just see andis mulle täna lisamotivatsiooni," ütles värske Eesti meister.